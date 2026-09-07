Перед покупкой стоит определиться не только с формой спальника, но и с материалами и размером, пишет ТСН. От этих характеристик зависит, насколько комфортно в нем будет спать.

Какие бывают формы спальных мешков?

Спальные мешки делятся на два основных типа – одеяло и кокон. В холодное время года предпочтительным считается кокон, поскольку он лучше сохраняет тепло. А еще зимние модели оснащены капюшоном и утепленным воротником.

Также стоит обращать внимание на нижнюю часть спальника – футбокс. Он должен быть достаточно просторным, чтобы ступни можно было комфортно разместить внутри, ведь неудобное положение ног может помешать хорошему сну.

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На какую температуру рассчитаны спальные мешки?

Производитель может указать три температурных показателя, которые помогут понять, для каких условий подходит конкретный спальник.

t° Maximum – максимальная температура, при которой комфортно спать с застегнутой молнией, не перегревая тело.

– максимальная температура, при которой комфортно спать с застегнутой молнией, не перегревая тело. t° Comfort – при минимальной температуре человек может спать в застегнутом спальном мешке, не ощущая холода.

– при минимальной температуре человек может спать в застегнутом спальном мешке, не ощущая холода. t° Extreme – самая низкая температура, при которой сон будет холодным, однако организму не грозит переохлаждение.

При выборе зимнего спальника рекомендуется ориентироваться на температуру комфорта. Для зимних моделей этот показатель может составлять -10 °С и ниже.



Спальник может согреть в холодные дни / Фото Pexels

Какой наполнитель выбрать?

Синтепон – самый доступный вариант, но он тяжелый, плохо удерживает тепло, а наполнитель может сбиваться в комки.

Утиный или гусиный пух лучше обеспечивает теплоизоляцию, однако имеет существенный недостаток, поскольку впитывает лишнюю влагу и медленно сохнет.

Лучше всего обращать внимание на современные фирменные синтетические утеплители, которые сочетают в себе практичность и хорошие теплоизоляционные свойства. Среди тканей следует выбирать полиэстер.

Как правильно подобрать размер?

Размер спальника нужно подбирать в соответствии с ростом. В качестве ориентира рекомендуют добавлять примерно 30 сантиметров, чтобы комфортно разместиться внутри и не чувствовать скованности.

Что касается ширины, то среди наиболее распространенных вариантов – модели шириной 80 сантиметров и более широкие спальные мешки примерно до 100 сантиметров.

Правил о том, можно ли спать в одежде в спальном мешке, нет, но если модель достаточно теплая и отлично удерживает температуру в течение ночи, то специально дополнительно одеваться не стоит.