Соняшники простоять у вазі 2 тижні: допоможе маленька хитрість

Великі та яскраві соняшники чудово вписуються в осінні композиції. Однак часто так буває, що квіти вже через день втрачають свій гарний вигляд. Цьому є просте пояснення, а також перевірений спосіб продовження їхньої свіжості.

Соняшники скидають свої головки через великі та важкі суцвіття, пише Deccoria. Крім того, квіти мають досить сильну потребу у воді.

Після зрізання пагони перестають отримувати доступ до коріння, яке постійно забезпечувало їх водою, тому підтримка головки залежить від якісного поглинання води судинними пучками стебла.

Коли рослині не вистачає води, її клітини втрачають пружність, тому головка починає в’янути й опускатися вниз.

Чому соняшники швидко в’януть?

Під час зрізу стебла судинні пучки розриваються, тому всередину може потрапити повітря, яке перешкоджає потоку води. А ще пошкоджене стебло соняшника виділяє густий молочний сік, який призводить до закупорки судин.

Швидке псування може також бути спричинене через надмірний ріст бактерій у воді. Найчастіше це помітно, коли листя не видалене зі стебла й пришвидшує ріст мікроорганізмів.

Флористи радять тримати соняшники у високій вазі, стінки якої будуть підтримувати довгі стебла та важкі квіти.



Секрети, щоб продовжити життя соняшників / Фото Pexels

Що зробити, щоб квіти довго стояли?

Зрізати квіти варто рано-вранці у хмарний день, коли вони мають найбільше води в стеблі. Сам зріз повинен бути під гострим кутом. Квіти радять вибирати ті, які лише починають розкриватися.

Щоб довше зберегти свіжість квітів, достатньо занурити ділянку свіжозрізаного стебла в окріп на 30 секунд. Це потрібно зробити для того, щоб запобігти виділенню густого соку. Такий процес варто повторювати кожного разу, коли змінюватимете воду. Її для соняшників треба оновлювати кожних 2 дні.

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Мінімізувати ризик повітряної емболії можна завдяки скороченню стебла під водою кімнатної температури. Це може бути вода з-під крана, лише не холодна й не надто гаряча.

Додатково варто ще обмежити листя безпосередньо біля самої квітки на верхівці пагона. Поміщати букет соняшників радять у воду кімнатної температури. Холодна вода їм зовсім не підійде.

Для кращого результату можна додати домашнє добриво для квітів. Потрібно лише розчинити 0,5 чайної ложки цукру у воді й додати чайну ложку оцту. Трішки кисле середовище уповільнює ріст бактерій. За такого належного догляду соняшники простоять у вазі до 2 тижнів.