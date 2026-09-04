Подсолнухи сбрасывают свои головки из-за больших и тяжелых соцветий, пишет Deccoria. Кроме того, цветки испытывают довольно сильную потребность в воде.

После срезки побеги перестают получать доступ к корням, которые постоянно снабжали их водой, поэтому удержание головки зависит от качественного поглощения воды сосудистыми пучками стебля.

Когда растению не хватает воды, его клетки теряют упругость, поэтому головка начинает увядать и опускаться вниз.

Почему подсолнухи быстро вянут?

При срезании стебля сосудистые пучки разрываются, поэтому внутрь может попасть воздух, препятствующий потоку воды. Кроме того, поврежденный стебель подсолнечника выделяет густой молочный сок, который приводит к закупорке сосудов.

Быстрое порча может также быть вызвана чрезмерным ростом бактерий в воде. Чаще всего это заметно, когда листья не удалены со стебля и ускоряют рост микроорганизмов.

Флористы советуют держать подсолнухи в высокой вазе, стенки которой будут поддерживать длинные стебли и тяжелые цветки.



Секреты, как продлить жизнь подсолнухов / Фото Pexels

Что сделать, чтобы цветы долго стояли?

Срезать цветы следует рано утром в пасмурный день, когда в их стеблях содержится больше всего воды. Сам срез должен быть под острым углом. Цветы рекомендуется выбирать те, которые только начинают раскрываться.

Чтобы дольше сохранить свежесть цветов, достаточно окунуть срез свежесрезанного стебля в кипяток на 30 секунд. Это нужно сделать для того, чтобы предотвратить выделение густого сока. Такой процесс стоит повторять каждый раз, когда будете менять воду. Воду для подсолнухов нужно менять каждые 2 дня.

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Минимизировать риск воздушной эмболии можно, обрезав стебли под водой комнатной температуры. Это может быть вода из-под крана, только не холодная и не слишком горячая.

Кроме того, стоит обрезать листья непосредственно у самого цветка на верхушке побега. Букет подсолнухов рекомендуется ставить в воду комнатной температуры. Холодная вода им совершенно не подойдет.

Для лучшего результата можно добавить домашнее удобрение для цветов. Нужно лишь растворить 0,5 чайной ложки сахара в воде и добавить чайную ложку уксуса. Слегка кислая среда замедляет рост бактерий. При таком надлежащем уходе подсолнухи простоят в вазе до 2 недель.