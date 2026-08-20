Картопля може згнити ще до зими: що не можна робити одразу після викопування

Викопати картоплю – лише половина справи. Навіть хороший врожай можна втратити ще до зими, якщо одразу після городу пересипати бульби в мішки й занести до льоху.

Найбільш небезпечні перші дні після збирання, інформує Wprost. На картоплі залишається волога, земля, а на шкірці часто є дрібні подряпини й пошкодження від лопати.

У закритому мішку або теплому приміщенні такі умови швидко перетворюються на ідеальне середовище для гнилі. Картоплю перед зимовим зберіганням потрібно підготувати.

Що не можна робити з картоплею одразу після викопування?

Найгірший варіант – пересипати щойно викопану картоплю у щільні мішки або герметичні ящики. Усередині швидко накопичується волога, вентиляції майже немає, а пошкоджені бульби можуть почати псуватися. Від однієї гнилої картоплини проблема здатна перейти й на сусідні.

Як зберегти картоплю, щоб смакувати нею ще весною / Фото unsplash

Перед закладанням на зиму врожаю варто дати обсохнути. Для цього картоплю розкласти тонким шаром у сухому, затіненому та добре провітрюваному місці. Тримати її годинами під прямим сонцем не потрібно: світло сприяє позеленінню бульб і накопиченню соланіну.

Соланін — це природна отрута, яку рослини (наприклад, картопля чи баклажани) виробляють для захисту від комах і хвороб. Найчастіше він зʼявляється в зеленій шкірці та паростках старої картоплі й у великій кількості може викликати отруєння в людини.

Мити картоплю перед тривалим зберіганням також не варто. Волога на поверхні лише підвищить ризик плісняви та гнилі. Достатньо дочекатися, поки земля підсохне, а потім обережно прибрати її руками. Після просушування потрібне сортування.

Надрізані лопатою, побиті, підгнилі чи підозрілі бульби не складати разом із цілою картоплею. Такі екземпляри краще використати першими.

Як підготувати картоплю, щоб вона долежала до весни?

Після первинного просушування картоплі потрібні темрява, прохолода та постійний доступ повітря. Для тривалого зберігання найкраще підходить температура приблизно 4 – 7 градусів. Занадто тепле приміщення прискорить проростання.

Сильний холод теж небажаний: за температури нижче приблизно 4 градусів частина крохмалю може переходити в цукри, через що смак бульб змінюється. Не менш важлива стабільність температури.

Постійні переходи від холоду до тепла провокують утворення конденсату, а разом із ним зростає ризик псування. Тому льох або комору краще підготувати ще до перенесення врожаю.

Як і де зберігати картоплю / Фото unsplash

Для зберігання підійдуть дерев'яні ящики, плетені кошики або мішки з матеріалу, який пропускає повітря. Поліетиленові пакети для цього невдалі – усередині затримується волога. Картоплі також потрібна темрява. Під дією світла бульби зеленіють, тому в освітленій коморі врожай краще накрити темною тканиною або тримати у закритих картонних чи дерев'яних ящиках із вентиляційними отворами.

Не варто складати картоплю поруч із яблуками та грушами. Під час зберігання такі плоди виділяють етилен, який може пришвидшувати проростання бульб. І ще одне правило, яке часто рятує значну частину запасів: час від часу перебирати картоплю взимку. Якщо помітити м'яку, мокру чи підгнилу бульбу, її краще одразу забрати разом із тими, що безпосередньо контактували з нею.