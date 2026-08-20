Наиболее опасны первые дни после уборки, сообщает Wprost. На картофеле остается влага, земля, а на кожуре часто появляются мелкие царапины и повреждения от лопаты.

В закрытом мешке или теплом помещении такие условия быстро превращаются в идеальную среду для гнили. Картофель перед зимним хранением нужно подготовить.

Что нельзя делать с картофелем сразу после выкапывания?

Худший вариант – пересыпать только что выкопанный картофель в плотные мешки или герметичные ящики. Внутри быстро скапливается влага, вентиляции почти нет, а поврежденные клубни могут начать портиться. От одного гнилого клубня проблема может перекинуться и на соседние.

Как сохранить картофель, чтобы наслаждаться им еще весной / Фото unsplash

Перед укладкой урожая на зиму его следует дать просохнуть. Для этого картофель нужно разложить тонким слоем в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте. Держать его часами под прямыми солнечными лучами не нужно: свет способствует позеленению клубней и накоплению соланина.

Соланин – это природный яд, который растения (например, картофель или баклажаны) вырабатывают для защиты от насекомых и болезней. Чаще всего он появляется в зеленой кожуре и ростках старого картофеля и в большом количестве может вызвать отравление у человека.

Мыть картофель перед длительным хранением также не стоит. Влага на поверхности только повысит риск появления плесени и гнили. Достаточно дождаться, пока земля подсохнет, а затем осторожно удалить ее руками. После просушки необходимо провести сортировку.

Порезанные лопатой, помятые, подгнившие или подозрительные клубни не следует складывать вместе с целым картофелем. Такие экземпляры лучше использовать в первую очередь.

Как подготовить картофель, чтобы он долежал до весны?

После первичной просушки картофелю необходимы темнота, прохлада и постоянный доступ воздуха. Для длительного хранения лучше всего подходит температура примерно 4–7 градусов. Слишком теплое помещение ускорит прорастание.

Сильный холод тоже нежелателен: при температуре ниже примерно 4 градусов часть крахмала может превращаться в сахара, поэтому вкус клубней меняется. Не менее важна стабильность температуры.

Постоянные перепады от холода к теплу провоцируют образование конденсата, а вместе с ним возрастает риск порчи. Поэтому погреб или кладовую лучше подготовить еще до переноса урожая.

Как и где хранить картофель / Фото unsplash

Для хранения подойдут деревянные ящики, плетеные корзины или мешки из материала, пропускающего воздух. Полиэтиленовые пакеты для этого не подходят – внутри задерживается влага. Картофелю также нужна темнота. Под воздействием света клубни зеленеют, поэтому в освещенной кладовой урожай лучше накрыть темной тканью или хранить в закрытых картонных или деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями.

Не стоит складывать картофель рядом с яблоками и грушами. Во время хранения такие фрукты выделяют этилен, который может ускорять прорастание клубней. И еще одно правило, которое часто спасает значительную часть запасов: время от времени перебирать картофель зимой. Если заметить мягкий, мокрый или подгнивший клубень, его лучше сразу убрать вместе с теми, которые непосредственно контактировали с ним.