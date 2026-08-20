Не в мішечку і не біля плити: де зберігати сушені гриби, щоб вони не пліснявіли

Добре висушені гриби можуть зіпсуватися вже під час зберігання. Для цього не обов'язково залишити їх у сирому підвалі – достатньо кілька разів відкрити негерметичну тару у вологій кухні або поставити запас неподалік плити.

Сушіння прибирає більшу частину вологи, але гриби здатні знову поглинати її з повітря, інформує Extension. Тоді шматочки втрачають характерну сухість, стають м'якими, а за несприятливих умов з'являється пліснява.

Дуже важливо захищати всі сушені продукти передусім від трьох речей – вологи, тепла та світла. Тому для запасу на зиму важлива не лише якість самого сушіння. Значення має тара, місце в кухні й навіть те, як часто відкривати одну й ту саму банку.

У чому найкраще зберігати сушені гриби?

Для тривалого зберігання найзручніший варіант – чиста й абсолютно суха скляна банка з кришкою, яка щільно закривається. Підійдуть також герметичні харчові контейнери або щільні пакети, призначені для заморожування.

Полотняні мішечки та паперові пакети можуть мати гарний вигляд на полиці, але для запасу на кілька місяців це не найнадійніше рішення. Вони не дають такого захисту від вологого повітря та комах, як герметична тара. Сухі продукти загалом вразливі до шкідників, тому ємності зі скла, металу або міцного пластику, які можна щільно закрити.

Що робити з грибами аби потім їх не викинути / Фото unsplash

Великий запас краще поділити між кількома невеликими банками. Причина проста: після кожного відкривання всередину потрапляє повітря разом із вологою. Найкраще фасувати сушені продукти невеликими порціями, щоб не відкривати весь запас щоразу.

Де поставити банки з грибами?

Найкраще місце – суха темна шафка з відносно прохолодною температурою. Не біля варильної поверхні, духовки, батареї, мийки або посудомийної машини. Тепло скорочує строк зберігання сушених продуктів, а світло поступово погіршує їхню якість.

Це має бути прохолодне, сухе й темне місце та наголошує: що вища температура зберігання, то швидше продукт втрачає якість. Холодильник для добре висушених грибів не обов'язковий. Значно важливіше не допустити проникнення вологи. За потреби запас можна тримати й у морозильній камері, але лише в добре закритому пакуванні.