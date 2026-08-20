Сушка удаляет большую часть влаги, но грибы способны вновь впитывать ее из воздуха, сообщает Extension. Тогда кусочки теряют характерную сухость, становятся мягкими, а при неблагоприятных условиях появляется плесень.

Очень важно защищать все сушеные продукты прежде всего от трех факторов – влаги, тепла и света. Поэтому для запаса на зиму важно не только качество самой сушки. Значение имеет тара, место в кухне и даже то, как часто открывать одну и ту же банку.

Почему лучше всего хранить сушеные грибы?

Для длительного хранения самый удобный вариант – чистая и абсолютно сухая стеклянная банка с плотно закрывающейся крышкой. Подойдут также герметичные пищевые контейнеры или плотные пакеты, предназначенные для замораживания.

Полотняные мешочки и бумажные пакеты могут красиво смотреться на полке, но для запаса на несколько месяцев это не самое надежное решение. Они не обеспечивают такую же защиту от влажного воздуха и насекомых, как герметичная тара. Сухие продукты в целом уязвимы для вредителей, поэтому лучше использовать емкости из стекла, металла или прочного пластика, которые можно плотно закрыть.

Что делать с грибами, чтобы потом их не выбрасывать / Фото unsplash

Большой запас лучше разделить между несколькими небольшими банками. Причина проста: при каждом открытии внутрь попадает воздух вместе с влагой. Лучше всего расфасовывать сушеные продукты небольшими порциями, чтобы не открывать весь запас каждый раз.

Где хранить банки с грибами?

Лучшее место – сухой темный шкафчик с относительно прохладной температурой. Не возле варочной панели, духовки, батареи, раковины или посудомоечной машины. Тепло сокращает срок хранения сушеных продуктов, а свет постепенно ухудшает их качество.

Это должно быть прохладное, сухое и темное место, и следует помнить: чем выше температура хранения, тем быстрее продукт теряет качество. Холодильник для хорошо высушенных грибов не обязателен. Гораздо важнее не допустить попадания влаги. При необходимости запас можно хранить и в морозильной камере, но только в хорошо закрытой упаковке.