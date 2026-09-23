У банці чи паперовому пакеті: ось де варто зберігати сушені гриби

Гриби швидко втрачають свіжість після збору, оскільки містять багато вологи. Уже за добу в них можуть з’явитися перші ознаки псування, якщо залишити їх у невідповідних умовах. Саме тому варто знати, як правильно зберігати гриби, щоб якомога довше залишити їхній смак, аромат і свіжість.

Після тихого полювання гриби вдома треба одразу помити й швидко підготувати для приготування чи сушіння, пише Interia Kobieta.

Як зберігати свіжі гриби?

Уся справа в тому, що гриби з лісу дуже швидко псуються за кімнатної температури. Втім, багато що залежить від виду грибів. Лисички досить швидко псуються, а от білі гриби можуть постояти трішки довше.

Через велику кількість води, яку вони містять, гриби інтенсивно випаровуються й стають слизькими. Таким чином створюється ідеальне середовище для росту плісняви.

Якщо хоч трішки відчувається з кошика кислий запах, гриби набувають незвичайного забарвлення, а поверхня слизька й липка, потрібно якомога швидше відокремити пошкоджені плодові тіла від свіжих.

Однак не завжди є можливість одразу братися за чистку грибів. У такому разі їх варто загорнути в паперовий пакет й покласти у холодильник. Щоб уникнути збільшення вологості – уникайте миття. Нижча температура повітря перешкоджає росту плісняви, а папір відповідає за належну циркуляцію повітря.

У жодному разі після збору грибів не можна їх зберігати в металевих контейнерах чи банках. Всередині цих ємностей вологість почне швидко рости, тому гриби зіпсуються.



Гриби не можна зберігати в закритих контейнерах / Фото Pexels

Як тривалий час зберігати гриби?

Свіжі гриби здатні швидко зіпсуватися, тому їх потрібно правильно зберігати. Один з найкращих способів – заморожування. Перед цією процедурою їх варто лише помити. Для заморожування підходять маслюки, підберезники, білі гриби.

Перед заморожуванням гриби можна термічно обробити. Звичайне бланшування захистить їх від росту бактерій і допоможе зберегти більше поживних речовин. Така обробка ідеально підійде для лисичок, які під час заморожування стають гіркими. А от попереднє бланшування прибирає гіркоту.

Та одним з найкращих варіантів для багатьох, звісно ж, є сушіння. Якщо дозволяє погода, гриби можна сушити на сонці. В іншому випадку підійде плита, духовка чи спеціальна сушарка для овочів, фруктів та грибів.

Покупці на Prom часто замовляють сушарки для овочів та грибів. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Де найкраще зберігати сушені гриби?

Волога з навколишнього середовища становить загрозу для сушених грибів, тому їх треба правильно зберігати. Найкраще їх тримати у металевій бляшанці чи скляній банці. У паперовому чи целофановому пакеті зберігати гриби не можна, оскільки вони там дуже швидко зіпсуються.

Гриби треба тримати подалі від джерел світла, а банку герметично закрити кришкою. Якщо дотримуватися цих рекомендацій, вони зможуть простояти рік або й навіть довше й будуть готові до вживання в будь-який час.