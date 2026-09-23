После тихой охоты грибы дома нужно сразу помыть и быстро подготовить к приготовлению или сушке, пишет Interia Kobieta.

Как хранить свежие грибы?

Все дело в том, что грибы из леса очень быстро портятся при комнатной температуре. Впрочем, многое зависит от вида грибов. Лисички довольно быстро портятся, а вот белые грибы могут простоять чуть дольше.

Из-за большого количества воды, которую они содержат, грибы интенсивно теряют влагу и становятся скользкими. Таким образом создается идеальная среда для роста плесени.

Если из корзины хоть немного чувствуется кислый запах, грибы приобретают необычный цвет, а поверхность становится скользкой и липкой, нужно как можно быстрее отделить поврежденные плодовые тела от свежих.

Однако не всегда есть возможность сразу приступить к чистке грибов. В таком случае их стоит завернуть в бумажный пакет и положить в холодильник. Чтобы не допустить повышения влажности, не мойте грибы. Низкая температура воздуха препятствует росту плесени, а бумага обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха.

Ни в коем случае после сбора грибов нельзя хранить их в металлических контейнерах или банках. Внутри этих емкостей влажность начнет быстро расти, поэтому грибы испортятся.



Грибы нельзя хранить в закрытых контейнерах / Фото Pexels

Как долго хранить грибы?

Свежие грибы могут быстро испортиться, поэтому их нужно правильно хранить. Один из лучших способов – замораживание. Перед этой процедурой их стоит лишь помыть. Для замораживания подходят маслятки, подберезовики, белые грибы.

Перед замораживанием грибы можно подвергнуть термической обработке. Обычное бланширование защитит их от роста бактерий и поможет сохранить больше питательных веществ. Таквая обработка идеально подойдет для лисичек, которые при замораживании становятся горькими. А вот предварительное бланширование устраняет горечь.

Но одним из лучших вариантов для многих, конечно же, является сушка. Если позволяет погода, грибы можно сушить на солнце. В противном случае подойдет плита, духовка или специальная сушилка для овощей, фруктов и грибов.

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Где лучше всего хранить сушеные грибы?

Влага из окружающей среды представляет угрозу для сушеных грибов, поэтому их нужно правильно хранить. Лучше всего хранить их в металлической жестяной коробке или стеклянной банке. В бумажном или целлофановом пакете хранить грибы нельзя, так как они там очень быстро испортятся.

Грибы нужно держать подальше от источников света, а банку герметично закрыть крышкой. Если соблюдать эти рекомендации, они смогут простоять год или даже дольше и будут готовы к употреблению в любое время.