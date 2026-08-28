Ці 5 фруктових дерев ніколи не можна садити восени: вони не приживуться

Осіння прохолода багатьом дачника видається ідеальною для посадки рослин, і в багатьох випадках це справді так. Але для деяких дерев вона зовсім не підходить.

В багатьох регіонах зимові температури можуть бути надто суворими для щойно висаджених фруктових дерев, що ще не встигли як слід вкоренитися. Тож краще не садити їх восени, пише Martha Stewart.

Які дерева не можна садити восени?

Інжир

Інжиру потрібний час, аби сформувати міцну кореневу систему до зими. Тож якщо зими холодні, краще почекати з посадкою до весни. Щойно починаються холоди, деревні стебла можуть почати відмирати. Тим часом коріння, що вже прижилося, витримає навіть серйозні морози.

Придбати саджанці плодових дерев можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Лимони

Популярні сорти, як-от лимон Мейєра, можна висаджувати у контейнери, тож в холодну пору року їх можна досить легко перенести у приміщення. Та якщо можливі зимові заморозки, краще уникати посадки лимонних дерев у ґрунт незалежно від пори року. Ці дерева взагалі не морозостійкі, і частий вплив холоду просто вб'є їх.

Персики

У холодному кліматі ці дерева ростуть не дуже добре – особливо якщо посадити їх наприкінці осені. В такому випадку вони не матимуть достатньо часу для вкорінення перед тим, як зима "закоркує" ґрунт.

Абрикоси

Як і у випадку з персиками, слід уникати посадки абрикосів восени, якщо попереду очікується холодна зима. Осіння посадка буде гарним варіантом тільки у випадку, якщо зима буде м'яка.

Апельсини

Деякі любителі екзотичних дерев намагаються вирощувати в Україні і апельсини. Але для того, аби такий експеримент вдався, слід уникати посадки восени. Дереву потрібно досить багато часу, аби його коріння акліматизувалося до нового місця.