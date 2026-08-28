Во многих регионах зимние температуры могут оказаться слишком суровыми для только что посаженных фруктовых деревьев, которые еще не успели как следует укорениться. Поэтому лучше не сажать их осенью, пишет Марта Стюарт.

Какие деревья нельзя сажать осенью?

Инжир

Инжиру нужно время, чтобы сформировать крепкую корневую систему к зиме. Поэтому, если зимы холодные, лучше подождать с посадкой до весны. Только что начнутся холода, древесные стебли могут начать отмирать. Между тем корни, которые уже прижились, выдержат даже сильные морозы.

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Лимоны

Популярные сорта, такие как лимон Мейера, можно высаживать в контейнеры, поэтому в холодное время года их можно довольно легко перенести в помещение. Но если возможны зимние заморозки, лучше избегать посадки лимонных деревьев в грунт независимо от времени года. Эти деревья вообще не морозостойкие, и частое воздействие холода просто убьет их.

Персики

В холодном климате эти деревья растут не очень хорошо – особенно если посадить их в конце осени. В таком случае у них не будет достаточно времени для укоренения до того, как зима "закоркует" почву.

Абрикосы

Как и в случае с персиками, следует избегать посадки абрикосов осенью, если впереди ожидается холодная зима. Осенняя посадка будет хорошим вариантом только в том случае, если зима будет мягкой.

Апельсины

Некоторые любители экзотических деревьев пытаются выращивать в Украине и апельсины. Но для того, чтобы такой эксперимент удался, следует избегать посадки осенью. Дереву требуется достаточно много времени, чтобы его корни акклиматизировались к новому месту.