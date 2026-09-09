Відростає знову і знову: ідеальне дерево, що забезпечить безплатними дровами на роки

Перебої з опаленням та відключення електроенергії, а часто й води призводить до того, що українці у приватних будинках часто повертаються до опалювання оселі дровами. Для цього дуже зручно вирощувати власні дерева на ділянці.

Опалення дому дровами – це надійний, але часто зовсім недешевий спосіб підтримувати тепло. Тож вирощування одного-єдиного дерева у дворі допоможе заощадити у майбутньому чималі гроші, пише KB.

Які дерева вирощувати, щоб щороку рубати дрова?

Якщо хочеться отримати максимально швидкі результати, потрібно обирати рослини, що дуже швидко ростуть та добре переносять регулярну обрізку. Таких дерев є кілька.

Енергетична верба

Це – швидкоросла рослина з роду Salix, що часто використовують для отримання біомаси, відновлювального біопалива. За густої посадки, особливо, якщо на ділянці є досить вологі куточки, верби неймовірно швидко розростаються у кущі та згодом – у гаї.

За кілька років їх можна вирубати практично до нуля, отримавши чималу заготовку дров. Але велика перевага верби полягає в тому, що вона відростає з тієї ж кореневої системи. Пересаджувати дерево після зрубу не потрібно: просто лишіть пеньки на місці та дайте рослинам трохи часу, аби відновити ріст.

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Гібридна тополя

Тополі найкраще саджати у місці, де є досить багато простору. Зважайте, що коренева система рослини досить потужна та розлога, тож на невеликій ділянці може спричинити проблеми. Добре ростуть тополі на межі ділянок, вздовж кордонів та як зелені захисні смуги.

Якщо регулярно обрізати та формувати тополю на пеньок, вона може забезпечити досить надійне та стабільне джерело палива.

Перевірені листяні породи

Якщо є можливість планувати заздалегідь, а дрова ви розглядаєте як довгострокову інвестицію, то ідеальним варіантом буде посадка на ділянці перевірених листяних порід. Деревина з таких рослин вважається найбільш якісним пальним. Добре горять дуб, ясен, бук та граб. Вони рівномірно виділяють тепло та залишають мало попелу й сажі.