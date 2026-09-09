Отопление дома дровами – это надежный, но зачастую весьма дорогой способ поддерживать тепло. Поэтому выращивание одного-единственного дерева во дворе поможет сэкономить в будущем немалые деньги, пишет KB.

Какие деревья выращивать, чтобы каждый год рубить дрова?

Если хочется получить максимально быстрые результаты, нужно выбирать растения, что очень быстро растут и хорошо переносят регулярную обрезку. Таких деревьев есть несколько.

Энергетическая ива

Это – быстрорастущее растение из рода Salix, что часто используется для получения биомассы, возобновляемого биотоплива. При густой посадке, особенно если на участке есть достаточно влажные уголки, ивы невероятно быстро разрастаются в кусты, а со временем – в рощи.

Через несколько лет их можно вырубить практически до нуля, получив немалую заготовку дров. Но большое преимущество ивы заключается в том, что она отрастает из той же корневой системы. Пересаживать дерево после вырубки не нужно: просто оставьте пеньки на месте и дайте растениям немного времени, чтобы возобновить рост.

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Гибридная тополь

Тополя лучше всего сажать в месте, где достаточно много пространства. Учитывайте, что корневая система растения довольно мощная и раскидистая, поэтому на небольшом участке это может вызвать проблемы. Хорошо растут тополя на границе участков, вдоль границ и в качестве зеленых защитных полос.

Если регулярно обрезать и формировать тополь в виде пенька, он может стать достаточно надежным и стабильным источником топлива.

Проверенные лиственные породы

Если есть возможность планировать заранее, а дрова вы рассматриваете как долгосрочную инвестицию, то идеальным вариантом будет посадка на участке проверенных лиственных пород. Древесина таких растений считается наиболее качественным топливом. Хорошо горят дуб, ясень, бук и граб. Они равномерно выделяют тепло и оставляют мало пепла и сажи.