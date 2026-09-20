Дуб чи акація: більшість дачників помиляються під час вибору дров

Вибір дров для опалення дому – це непросте завдання, але затягувати з ним точно не варто. Адже навіть після покупки дрова потрібно як слід просушити, аби їх можна було використовувати максимально продуктивно.

Заготівлею дров багато людей, що живуть у приватних будинках, займаються вже влітку, або ж рано навесні. І перед багатьма дачниками постає питання, що ж саме обрати: акацієві чи дубові дрова? 24 Канал розповідає, які з них кращі.

Які дрова обрати – дуб чи акацію?

Між дубом та акацією немає очевидного фаворита, адже і ті, і ті дрова мають свої переваги. Наприклад, дуб кращий за теплотворністю, але ясен та акація дають значно більше жару. Також акація дає менше попелу та виграє за природною вологістю.

Втім, і ті, і ті дрова будуть гарним вибором для домашньої пічки, адже не коптять за умови, якщо їх правильно висушити.

Відтак дуб є золотим стандартом для опалення. Він багато де росте, дуже щільний та виділяє багато теплової енергії. Але у великих старих дубів кора товста, і тому деякі партії дубових дров містять до 5% золи.

А ось акація менш щільна, а пікова температура в нього дещо нижча, ніж у дуба. Втім, за тривалістю виділення тепла вона зовсім не відстає.

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Як правильно сушити дрова?

Саме сухість дров є запорукою не лише ефективного, але й безпечного опалення будинку: вони краще горять, дають більше тепла, але менше димлять та не виділяють іскри. Якщо ви заготовлюєте дрова самостійно, починати робити це потрібно навесні чи на початку літа, аби вони мали час висохнути принаймні 5 – 6 місяців.



Сухі дрова горять краще / Фото Pexels

А ось якщо вирубати дрова взимку чи восени, вони не будуть досить сухими, аби їх можна було використовувати, аж до наступного року. А ось деякі породи деревини (зокрема й дуб) можуть сохнути й понад рік.

Після зрубування дров та розколювання їх на шматки потрібного розміру слід розкласти на вулиці. Якщо скласти дрова у сараї, сохнутимуть вони вдвічі довше. Складати дрова потрібно в один ряд над землею, аби сонце та вітер витягували вологу. Бажано, аби над дровами був дах, що захищатиме їх від дощу та снігу.