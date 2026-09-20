Заготовкой дров многие жители частных домов занимаются уже летом или ранней весной. И перед многими дачниками встает вопрос: что же выбрать – акациевые или дубовые дрова? 24 Канал рассказывает, какие из них лучше.

Какие дрова выбрать – дубовые или акациевые?

Между дубом и акацией нет очевидного фаворита, ведь и те, и другие дрова имеют свои преимущества. Например, дуб лучше по теплотворности, но ясень и акация дают значительно больше тепла. Также акация дает меньше золы и выигрывает по естественной влажности.

Впрочем, и те, и другие дрова станут хорошим выбором для домашней печи, ведь они не коптят при условии, что их правильно высушить.

Поэтому дуб считается "золотым стандартом" для отопления. Он растет повсеместно, очень плотный и выделяет много тепловой энергии. Но у больших старых дубов кора толстая, и поэтому некоторые партии дубовых дров содержат до 5% золы.

А вот акация менее плотная, а пиковая температура у нее несколько ниже, чем у дуба. Впрочем, по продолжительности выделения тепла она совсем не отстает.

Покупці на Prom часто замовляють дрова з різних видів деревини. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Как правильно сушить дрова?

Именно сухость дров является залогом не только эффективного, но и безопасного отопления дома: они лучше горят, дают больше тепла, но меньше дымят и не выделяют искр. Если вы заготавливаете дрова самостоятельно, начинать это нужно весной или в начале лета, чтобы у них было время высохнуть – как минимум 5–6 месяцев.



Сухие дрова горят лучше / Фото Pexels

А вот если срубить дрова зимой или осенью, они не будут достаточно сухими, чтобы их можно было использовать до следующего года. А вот некоторые породы древесины (в частности, дуб) могут сохнуть и более года.

После рубки дров и расколки их на куски нужного размера следует разложить на улице. Если сложить дрова в сарае, они будут сохнуть вдвое дольше. Складывать дрова нужно в один ряд над землей, чтобы солнце и ветер вытягивали влагу. Желательно, чтобы над дровами была крыша, которая будет защищать их от дождя и снега.