Пошкодуєте дуже швидко: ці 6 дерев не варто садити на ділянці

Дерева – це найкращий спосіб надати саду та подвір'ю гарного, ошатного вигляду. Та попри те, що деякі рослини мають гарний вигляд, зрештою вони приносять дачникам дуже велику кількість проблем.

Кілька видів дерев, які дачники-початківці обожнюють, насправді є інвазивними, і скоро перетворюються на велику біду для місцевих рослин та тварин. Саме тому до їхньої висадки ставитися слід обережно, пише Martha Stewart.

Які дерева краще не садити на ділянці?

Вибір дерева в саду дуже важливий – і зважати слід точно не тільки на вигляд. Особливо уважно слід перевіряти, чи не вважається рослина інвазивною у регіоні. Адже в такому випадку вона буде конкурувати з місцевими рослинами за ресурси та простір та впливатиме на природне середовище.

При цьому той-таки вид може бути інвазивним в одній місцевості, та зовсім не становити проблеми в іншому. Через це перед посадкою слід обов'язково перевіряти місцеві умови. Тож ось які дерева можуть становити небезпеку.

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Бирючина

Це неймовірно популярна рослина для озеленення – і її продають як кущ чи дерево через густе листя та швидкий ріст. Втім, вид може легко стати інвазивним та поширитися за межі виділеної йому ділянки.

Птахи та вітер легко розносять її насіння, і бирючина може навіть порушити екосистеми місцевих лісів.

Айлант найвищий

У Північній Америці це дерево є одним з найбільш інвазивних. Лише одна рослина може поширити до 300 000 насінин – але також дерево розмножується через пагони та коріння, а нові паростки проростуть навіть після вирубування основного дерева.

Знищити після посадки таку рослину неймовірно складно.



Бирючина може швидко розростися / Фото Pexels

Груша Каллері

Це – інвазивне дерево, якого варто уникати, попри те, що навесні цей сорт груші має неймовірний вигляд. Та у місцях, де воно зараз особливо поширене, воно витісняє місцеві дерева й серйозно шкодить екосистемі.

Клен гостролистий

Попри те, що клен – це дуже популярне міське дерево, слід двічі подумати перед тим як висаджувати його в себе на ділянці. Він поширюється насінням, а через густу тінь та поверхневу кореневу систему іншим рослинам під ним виживати непросто.

Маслинка вузьколиста

Дуже тривалий час рослину використовували як декоративне дерево, але дуже швидко дачники усвідомлюють, наскільки швидко вона розростається. Насіння, що ховається у невеликих плодах, поширюється в тому числі і водними шляхами. Окрім того, рослина може розмножуватися фрагментами коріння.

Робінія звичайна

У природному середовищі робінія тішить запашними їстівними квітами та деревиною, що ідеально підходить для настилів чи парканів. Але колючі стебла та швидкий ріст можуть швидко зробити її зовсім некерованою.