Некоторые виды деревьев, которые так любят начинающие дачники, на самом деле являются инвазивными и вскоре становятся большой проблемой для местных растений и животных. Именно поэтому к их посадке следует относиться осторожно, пишет Марта Стюарт.

Какие деревья лучше не сажать на участке?

Выбор дерева в саду очень важен – и учитывать следует не только его внешний вид. Особенно внимательно следует проверять, не считается ли растение инвазивным в данном регионе. Ведь в таком случае оно будет конкурировать с местными растениями за ресурсы и пространство и оказывать влияние на природную среду.

При этом один и тот же вид может быть инвазивным в одной местности, но совершенно не представлять проблемы в другой. Поэтому перед посадкой следует обязательно проверять местные условия. Итак, вот какие деревья могут представлять опасность.

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Бирючина

Это невероятно популярное растение для озеленения – его продают как куст или дерево из-за густой листвы и быстрого роста. Однако этот вид может легко стать инвазивным и распространиться за пределы выделенного ему участка.

Птицы и ветер легко разносит его семена, и бирючина может даже нарушить экосистемы местных лесов.

Айлант высочайший

В Северной Америке это дерево является одним из самых инвазивных. Всего одно растение может распространить до 300 000 семян – но дерево также размножается побегами и корнями, а новые ростки прорастут даже после вырубки основного дерева.

Уничтожить такое растение после посадки невероятно сложно.



Бирючина может быстро разрастись / Фото Pexels

Груша Каллери

Это – инвазивное дерево, которого стоит избегать, несмотря на то, что весной этот сорт груши выглядит потрясающе. Но в местах, где он сейчас особенно распространен, он вытесняет местные деревья и наносит серьезный ущерб экосистеме.

Клен остролистный

Несмотря на то, что клен – очень популярное городское дерево, следует дважды подумать, прежде чем сажать его у себя на участке. Он размножается семенами, а из-за густой тени и поверхностной корневой системы другим растениям под ним выжить непросто.

Маслинка узколистная

Очень долгое время растение использовали как декоративное дерево, но очень быстро дачники осознают, насколько быстро оно разрастается. Семена, скрывающиеся в небольших плодах, распространяются, в том числе, и по водным путям. Кроме того, растение может размножаться отводками.

Робиния обыкновенная

В естественной среде робиния радует ароматными съедобными цветами и древесиной, что идеально подходит для настилов или заборов. Но колючие стебли и быстрый рост могут быстро сделать ее совершенно неуправляемой.