Дощовик, парасоля, міцне взуття: як комфортно підготуватися до осені

До осені варто готуватися заздалегідь, оскільки дощі, сильний вітер і різкі зміни температури потребують теплих речей та якісного взуття. Саме тому вже зараз варто знати, що купити для нового сезону, щоб негода не стала причиною дискомфорту.

Почати можна з найнеобхіднішого. Спочатку треба перевірити, чи є вдома справжній дощовик, парасоля, теплі речі та зручне взуття. Кілька простих покупок і підготовчих кроків допоможуть зустріти осінь без зайвого поспіху.

Які речі купити на осінь?

Дощовик

При виборі дощовика насамперед варто звернути увагу на його розмір, йдеться на сайті hans.liberty. Він має сидіти щільно, але так, щоб не обмежувати рухи й не бути надто просторим. Важливо, щоб нижня частина не була широкою, оскільки через це всередину може потрапляти вітер.

Також слід звернути увагу на матеріал. Найпрактичнішим варіантом вважається дощовик із мембранним полімерним верхом. Такі вироби виготовляють з поліестеру, нейлону та поліуретану.

Головною властивістю дощовика є водонепроникність. На деяких моделях виробники вказують показник, який допомагає зрозуміти, на який рівень опадів вони розраховані.

Показник 2000 – 3000 міліметрів відповідає короткотривалому дощу середньої інтенсивності, 5000 міліметрів – коротким зливам, а 10 000 – зливам тривалістю до 8 годин. Останній варіант дощовика знадобиться хіба в особливих випадках.

Також потрібно врахувати й інші деталі – кишені та застібки, вагу дощовика і те, наскільки він компактно складається.

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Паросоля

Під час вибору парасольки потрібно звернути увагу на каркас і спиці, оскільки вони визначають її стійкість до вітру, пише Aspor. Надійним варіантом вважається сталь, скловолокно вирізняється легкістю та гнучкістю.

Бажано, щоб парасоля мала щонайменше вісім спиць. Також важливий механізм: механічний вважається простим і довговічним, напівавтомат поєднує зручність та надійність, а повний автомат дає змогу швидко відкрити парасольку одним натисканням.



Парасоля є необхідною восени / Фото Pexels

Міцне взуття

З настанням осені лофери знову стають одним з найзручніших варіантів взуття для щоденних образів, зазначає Vogue. Вони добре підходять для робочих буднів, зустрічей чи вечері в ресторані. Лофери легко поєднуються з різним одягом.

Не обов’язково зупинятися лише на класичних чорних моделях. Цієї осені можна звернути увагу на лофери з фактурами та принтами, наприклад, з тисненням під крокодила чи леопардовим візерунком.

Не зайвим буде заздалегідь подбати про теплі речі, які допоможуть комфортно пережити прохолодні осінні дні. У гардероб на осінь можна додати затишний светр, теплий кардиган, шарф чи легку куртку.