Начать можно с самого необходимого. Сначала нужно проверить, есть ли дома настоящий дождевик, зонт, теплая одежда и удобная обувь. Несколько простых покупок и подготовительных шагов помогут встретить осень без лишней спешки.

Какие вещи купить на осень?

Дождевик

При выборе дождевика в первую очередь стоит обратить внимание на его размер, говорится на сайте hans.liberty. Он должен сидеть плотно, но так, чтобы не сковывать движения и не быть слишком просторным. Важно, чтобы нижняя часть не была широкой, так как из-за этого внутрь может проникать ветер.

Также следует обратить внимание на материал. Самым практичным вариантом считается дождевик с мембранным полимерным верхом. Такие изделия изготавливают из полиэстера, нейлона и полиуретана.

Главным свойством дождевика является водонепроницаемость. На некоторых моделях производители указывают показатель, который помогает понять, на какой уровень осадков они рассчитаны.

Показатель 2000–3000 миллиметров соответствует кратковременному дождю средней интенсивности, 5000 миллиметров – кратковременным ливням, а 10 000 – ливням продолжительностью до 8 часов. Последний вариант дождевика понадобится разве что в особых случаях.

Также нужно учесть и другие детали – карманы и застежки, вес дождевика и то, насколько компактно он складывается.

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Зонт

При выборе зонта нужно обратить внимание на каркас и спицы, поскольку они определяют его устойчивость к ветру, пишет Aspor. Надежным вариантом считается сталь, стекловолокно отличается легкостью и гибкостью.

Желательно, чтобы зонт имел не менее восьми спиц. Также важен механизм: механический считается простым и долговечным, полуавтомат сочетает удобство и надежность, а полный автомат позволяет быстро открыть зонт одним нажатием.



Зонт необходим осенью / Фото Pexels

Прочная обувь

С наступлением осени лоферы вновь становятся одним из самых удобных вариантов обуви для повседневных образов, отмечает Vogue. Они хорошо подходят для рабочих будней, встреч или ужина в ресторане. Лоферы легко сочетаются с различной одеждой.

Не обязательно ограничиваться только классическими черными моделями. Этой осенью можно обратить внимание на лоферы с фактурами и принтами, например, с тиснением под крокодила или леопардовым узором.

Не лишним будет заранее позаботиться о теплых вещах, которые помогут комфортно пережить прохладные осенние дни. В гардероб на осень можно добавить уютный свитер, теплый кардиган, шарф или легкую куртку.