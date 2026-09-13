Must have для віддаленої роботи: 5 ноутбуків до 25 тисяч гривень

Віддалена робота вимагає не лише стабільного інтернету, але й техніки, яка не підведе у потрібний момент. Особливо це актуально, коли доводиться працювати під час вимкнень світла чи змінювати робоче місце, не прив’язуючись до офісу.

Ноутбук для такого формату має поєднувати автономність, достатню продуктивність і зручність для щоденних робочих завдань, пише Medium.

У чому перевага ноутбуків?

Ноутбуки дають гнучкість та свободу для роботи будь-де. Незалежно від місця знаходження ноутбук завдяки легкій вазі дозволяє його брати всюди з собою.

Знайти потрібний ноутбук можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітна техніка для дому: телевізори, холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі тощо. Якщо вам важливо перевірити ноутбук та пересвідчитись у тому, що вона вам підходить, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання замовлення.

Зручність

Найбільша перевага ноутбука – портативність, яка дозволяє брати їх майже всюди. Наявність ноутбука допомагає продуктивніше керувати часом й не залежати від електроенергії в одному місці. Якщо ноутбук заздалегідь зарядити, батарея триматиме кілька годин.

Портативність

Крім роботи за столом, ноутбук можна використовувати для перегляду фільмів у ліжку, вмикати серіали на кухні під час приготування їжі. Крім того, ноутбук можна взяти з собою на відпочинок, щоб завжди мати доступ до необхідних файлів.



Ноутбуки доволі портативні / Фото Pexels

Кращі екрани

Дисплеї ноутбуків вищої якості й перевершують монітор настільного комп’ютера. Кольори в ноутбуці виглядають набагато реалістичнішими, а зображення чіткіше.

Ми зібрали 5 моделей вартістю до 25 тисяч гривень, на які варто звернути увагу:

Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 – Ryzen 5 7535HS, 16 GB RAM, SSD 512 GB – 24 тисячі;

Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 – Ryzen 5 7535HS, 16 GB, SSD 512 GB – 24 тисячі;

ASUS VivoBook 16 M1605YA – Ryzen 5 7530U, 16 GB, SSD 512 GB – 22 тисячі;

HP 255 G9 – Ryzen 5 5625U, 16 GB, SSD 512 GB – 25 тисяч;

Acer Aspire 3 A315-24P-R654 – Ryzen 5 7520U, 16 GB, SSD 512 GB – 24 тисячі.

Ноутбук поєднує в собі мобільність та зручність для роботи з будь-якої локації. А під час відключень світла така техніка дає змогу продовжувати працювати без прив’язки до стаціонарного комп’ютера.