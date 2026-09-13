Ноутбук для такого формата должен сочетать в себе автономность, достаточную производительность и удобство для повседневных рабочих задач, пишет Medium.

Почему ноутбуки имеют преимущество?

Ноутбуки дают гибкость и свободу для работы в любом месте. Независимо от местонахождения, ноутбук благодаря своему легкому весу позволяет брать его с собой повсюду.

Знайти потрібний ноутбук можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітна техніка для дому: телевізори, холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі тощо. Якщо вам важливо перевірити ноутбук та пересвідчитись у тому, що вона вам підходить, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання замовлення.

Удобство

Самое большое преимущество ноутбука – портативность, которая позволяет брать его с собой практически везде. Наличие ноутбука помогает более продуктивно управлять временем и не зависеть от электросети в одном месте. Если ноутбук заранее зарядить, батарея продержится несколько часов.

Портативность

Помимо работы за столом, ноутбук можно использовать для просмотра фильмов в постели, смотреть сериалы на кухне во время приготовления еды. Кроме того, ноутбук можно взять с собой на отдых, чтобы всегда иметь доступ к необходимым файлам.



Ноутбуки достаточно портативны / Фото Pexels

Лучшие экраны

Дисплеи ноутбуков более высокого качества и превосходят мониторы настольных компьютеров. Цвета на ноутбуке выглядят гораздо реалистичнее, а изображение – четче.

Мы собрали 5 моделей стоимостью до 25 тысяч гривен, на которые стоит обратить внимание:

Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 – Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ – 24 тысячи;

Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 – Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ, SSD 512 ГБ – 24 тысячи;

ASUS VivoBook 16 M1605YA – Ryzen 5 7530U, 16 ГБ, SSD 512 ГБ – 22 тысячи;

HP 255 G9 – Ryzen 5 5625U, 16 ГБ, SSD 512 ГБ – 25 тысяч;

Acer Aspire 3 A315-24P-R654 – Ryzen 5 7520U, 16 ГБ, SSD 512 ГБ – 24 тысячи.

Ноутбук сочетает в себе мобильность и удобство для работы из любого места. А во время отключений света такая техника позволяет продолжать работать без привязки к стационарному компьютеру.