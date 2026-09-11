Полегшують життя водіям: автомобільні камери до 2 тисяч гривень

Відеореєстратор в авто є необхідністю, оскільки в разі ДТП, конфліктної ситуації чи спроби шахрайства може допомогти відтворити події та підтвердити, як все відбувалося насправді.

Для базового захисту водієві не обов’язково купувати дорогу техніку, оскільки є доступні моделі вартістю до 2 тисяч гривень, пише MapOn.

Запис із реєстратора допомагає уникнути суперечок та є важливим доказом для страхової компанії. У матеріалі розглянемо, чому автомобільна камера може бути корисною водіям і на які моделі варто звернути увагу.

Знайти відеореєстратор можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари для авто: моторні оливи, акумулятори, автохімія та якісні шини. Якщо вам важливо перевірити відеореєстратор та пересвідчитись у тому, що вона вам підходить, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання замовлення.

У чому користь автомобільних камер?

Після зіткнення учасники можуть по-різному трактувати ситуацію, а іноді хтось навмисно намагається перекласти відповідальність на іншого водія.

Відеореєстратор може зафіксувати події безпосередньо перед зіткненням і після нього. Це дає змогу побачити, як рухалися автомобілі, хто виконував маневр і за яких обставин сталася аварія.

Якщо ж після ДТП виникають суперечки, відеозапис може спростити з’ясування обставин. Можна просто надати запис, який показує ситуацію з дороги.

Камера також може зафіксувати різке підрізання, порушення правил іншими водіями, раптовий вихід пішохода на дорогу чи небезпечний маневр велосипедиста.



Камери потрібні багатьом водіям / Фото Pexels

Для водіїв, які багато часу проводять за кермом, це додатковий рівень захисту. Особливо це актуально для службових автомобілів і транспорту, який використовується протягом усього робочого дня.

Іноді сама камера стає стримуючим фактором, який змушує водія обережніше виконувати маневри й дотримуватися правил.

Серед найкращих відеореєстраторів за доступну ціну на Prom можна знайти:

70mai M310 Pro (Plus) 2K Wi-Fi – запис 1440р, кут 143, WDR, нічна зйомка, паркувальний режим (1999 гривень).

Full HD 1080P, дві камери 170 – передня і задня камера, широкий кут огляду. Хороший варіант для тих, кому важливо мати дві камери (1600 гривень).

DVR V13, 2 камери, 1080p – найдоступніший з трьох, має нічний режим і задню камеру (1459 гривень).

Для повсякденного використання водіям не обов’язково купувати професійну систему спостереження. Базові відеореєстратори можуть записувати дорогу в достатній для розбору ДТП якості, а деякі моделі додатково оснащені функціями нічного запису, циклічного відео та датчиком удару.

Вартість таких пристроїв може бути відносно невисокою, тому камера до 2 тисяч гривень – це доступний спосіб додати автомобілю ще один рівень захисту та мати під рукою відеодоказ у разі непередбаченої ситуації.

При виборі варто звертати увагу не лише на ціну, але й на якість запису, кут огляду, роботу в темний час доби. Саме ці характеристики найбільше впливають на практичність пристрою в реальних дорожніх умовах.