Для базовой защиты водителю не обязательно покупать дорогостоящее оборудование, поскольку существуют доступные модели стоимостью до 2 тысяч гривен, пишет MapOn.

Запись с видеорегистратора помогает избежать споров и является важным доказательством для страховой компании. В материале рассмотрим, почему автомобильная камера может быть полезна водителям и на какие модели стоит обратить внимание.

Знайти відеореєстратор можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари для авто: моторні оливи, акумулятори, автохімія та якісні шини. Якщо вам важливо перевірити відеореєстратор та пересвідчитись у тому, що вона вам підходить, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання замовлення.

Почему автомобільні камери корисні?

После столкновения участники могут по-разному трактовать ситуацию, а иногда кто-то намеренно пытается переложить ответственность на другого водителя.

Видеорегистратор может зафиксировать события непосредственно перед столкновением и после него. Это позволяет увидеть, как двигались автомобили, кто совершал маневр и при каких обстоятельствах произошла авария.

Если же после ДТП возникают споры, видеозапись может упростить выяснение обстоятельств. Можно просто предоставить запись, которая показывает ситуацию с дороги.

Камера также может зафиксировать резкое подрезание, нарушение правил другими водителями, внезапный выход пешехода на дорогу или опасный маневр велосипедиста.



Камеры нужны многим водителям / Фото Pexels

Для водителей, которые много времени проводят за рулем, это дополнительный уровень защиты. Особенно это актуально для служебных автомобилей и транспорта, который используется в течение всего рабочего дня.

Иногда сама камера становится сдерживающим фактором, который заставляет водителя осторожнее выполнять маневры и соблюдать правила.

Среди лучших видеорегистраторов по доступной цене на Prom можно найти:

70mai M310 Pro (Plus) 2K Wi-Fi – запись 1440p, угол обзора 143°, WDR, ночная съемка, парковочный режим (1999 гривен).

Full HD 1080P, две камеры с углом обзора 170° – передняя и задняя, широкий угол обзора. Хороший вариант для тех, кому важно иметь две камеры (1600 гривен).

DVR V13, 2 камеры, 1080p – самый доступный из трех, имеет ночной режим и заднюю камеру (1459 гривен).

Для повседневного использования водителям не обязательно покупать профессиональную систему наблюдения. Базовые видеорегистраторы могут записывать дорогу в качестве, достаточном для расследования ДТП, а некоторые модели дополнительно оснащены функциями ночной записи, циклической записи и датчиком удара.

Стоимость таких устройств может быть относительно невысокой, поэтому видеорегистратор до 2 тысяч гривен – это доступный способ добавить автомобилю еще один уровень защиты и иметь под рукой видеодоказательство в случае непредвиденной ситуации.

При выборе стоит обращать внимание не только на цену, но и на качество записи, угол обзора, работу в темное время суток. Именно эти характеристики больше всего влияют на практичность устройства в реальных дорожных условиях.