Інакше зіпсується за лічені тижні: ось коли слід збирати капусту з городу

Капуста – це овоч, що може залишатися хрустким та свіжим протягом усієї зими. Але можливо це тільки в одному випадку – якщо зібрали її вчасно. При чому орієнтуватися тільки на дату в календарі не можна.

Збір капусти для дачників – це не таке вже й просте завдання, але при цьому неймовірно важливе. Потрібно правильно розрахувати час, і для цього радять враховувати вигляд капусти, час, сорт та, найважливіше, погодні умови, пише Gardenary.

Коли збирати капусту з городу?

Час збирання капусти дуже сильно залежить від її сорту – чи вона рання, середньостигла, чи пізньостигла. Ранню капусту збирають рано – ще у червні липні. Її не варто зберігати, а краще їсти водночас. Якщо залишити її на грядці після рясних дощів, головки потріскаються та стануть вразливими до шкідників.

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А ось середньостиглим сортам для достигання потрібно 100 – 130 днів, і така капуста є досить універсальною. Збирати її можна вже наприкінці серпня, або ж у вересні. Головне правило – це встигнути до початку затяжних холодних дощів. Інакше головки капусти перезволожаться та пошкодяться.

Але на зиму зберігають саме пізньостиглі сорти капусти, що достигають за 130 – 150 днів, а іноді й більше. Тут немає ідеального часу збору: потрібно орієнтуватися насамперед на ознаки зрілості. Ось основні з них:

головка повністю сформована, щільна та важка;

під час постукування капуста видає глухий звук, ніби м'яч;

верхнє листя велике та інтенсивно забарвлене, має восковий наліт;

листя нагорі починає природно жовтіти.

Остання ознака свідчить про те, що чекати далі сенсу немає – капуста вже припинила рости.



Капуста має виглядати достиглою / Фото Pexels

Яка погода підходить для збору капусти?

Також орієнтуватися під час збору потрібно на погоду: легкі заморозки, коли вночі температура не опускається нижче -2 – -3, не нашкодять капусті, а лише покращать їхній смак. Саме холод стимулює перетворення крохмалю на цукри, і це зробить капусту солодшою та ароматнішою. Також це підвищить тривалість її зберігання.

Вважається, що найкращим часом для збору пізніх сортів буде друга половина жовтня та початок листопада. Тож не поспішайте виривати капусту у вересні – вона ще може полежати на городі принаймні місяць.