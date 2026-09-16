Сбор капусты для дачников – это не такая уж простая задача, но при этом невероятно важная. Нужно правильно рассчитать время, и для этого рекомендуют учитывать вид капусты, время года, сорт и, самое главное, погодные условия, пишет Gardenary.

Когда собирать капусту с огорода?

Время сбора капусты очень сильно зависит от ее сорта – ранняя она, среднеспелая или позднеспелая. Раннюю капусту собирают рано – еще в июне-июле. Ее не стоит хранить, а лучше съедать сразу. Если оставить ее на грядке после обильных дождей, кочаны потрескаются и станут уязвимыми для вредителей.

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А вот среднеспелым сортам для созревания требуется 100–130 дней, и такая капуста является достаточно универсальной. Убирать ее можно уже в конце августа или в сентябре. Главное правило – успеть до начала затяжных холодных дождей. Иначе кочаны капусты переувлажнятся и повредятся.

Но на зиму хранят именно позднеспелые сорта капусты, созревающие за 130–150 дней, а иногда и больше. Здесь нет идеального времени сбора: нужно ориентироваться прежде всего на признаки зрелости. Вот основные из них:

кочан полностью сформирован, плотный и тяжелый;

при постукивании капуста издает глухой звук, словно мяч;

верхние листья большие и ярко окрашены, имеют восковой налет;

листья на верхушке начинают естественным образом желтеть.

Последний признак свидетельствует о том, что ждать дальше нет смысла – капуста уже перестала расти.



Капуста должна выглядеть созревшей / Фото Pexels

Какая погода подходит для сбора капусты?

Также при сборе нужно ориентироваться на погоду: легкие заморозки, когда ночью температура не опускается ниже -2 –3, не повредят капусте, а только улучшат ее вкус. Именно холод стимулирует превращение крахмала в сахара, и это сделает капусту слаще и ароматнее. Также это увеличит срок ее хранения.

Считается, что лучшим временем для сбора поздних сортов будет вторая половина октября и начало ноября. Поэтому не спешите вырывать капусту в сентябре – она еще может полежать на огороде как минимум месяц.