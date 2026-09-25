Що робити, якщо орхідея втрачає листя: потрібно обприскати коріння цим засобом

Орхідея – дуже красива рослина, яка тішить своїм цвітінням, проте часом її листя може жовтіти, а корені – гнити. Якщо листя справді почало втрачати вигляд, тоді варто розбиратися в проблемі з корінням.

Найпоширенішою проблемою поганого вигляду листя є неправильний полив, пише Top. Якщо рослина тривалий час перебуває у вологу ґрунті, коріння просто починає гнити.

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Чому опадає листя орхідей?

Та якщо справа в надмірному висиханні, то це призводить до зневоднення, в’янення та зморщування листя. Саме тому рослині потрібен баланс між доступом повітря та вологою.

Нерідко проблеми можуть полягати в неправильному розміщенні чи різких перепадах температури. Найкраще орхідеї ростуть у світлому місці з розсіяним світлом.

Та якщо орхідея починає вже втрачати листя, то його треба повністю видалити й оглянути коріння. Здорове є твердим, а ослаблене – м’яким і темним. Однак навіть такі зміни можна виправити, якщо вчасно вжити заходів.



Пожовтіле листя орхідеї можна врятувати / Колаж 24 Каналу

Як врятувати орхідею?

Через гниле коріння орхідея починає занепадати, тому після видалення пошкоджених частин варто замінити субстрат та обмежити полив. Перекис водню може бути корисним для догляду і профілактики.

Завдяки дезінфікуючим та окислювальним властивостям перекис притуплює ріст бактерій та грибків, тому його використовують точково на проблемних ділянках коренів.

Перекис не є добривом, тож не зможе стимулювати ріст чи цвітіння рослини, але допоможе в догляді за корінням. Потрібно лише акуратно розпилити засіб на проблемні ділянки. У поєднанні з правильним поливом орхідея відновиться й почне краще рости.