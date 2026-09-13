Жовті плями поту можна прибрати ще до прання: допоможе паста з 3 інгредієнтів

Жовті сліди на білому чи світлому одязі часто не зникають після звичайного прання. Особливо це помітно наприкінці літа, коли футболки, сорочки й легкі речі кілька місяців регулярно контактували з потом, дезодорантом і теплом.

Проблема не лише в самому поті, зазначає Wales online. Жовті плями часто з’являються через суміш поту, природних жирів шкіри та алюмінію, який входить до складу багатьох антиперспірантів.

Ці речовини поступово накопичуються у волокнах тканини, тому сліди стають стійкими й можуть мати неприємний запах. Експертка з прибирання Шантель Міла радить обробляти такі плями ще до прання. Для цього вона використовує просту пасту з харчової соди, перекису водню та засобу для миття посуду.

Як зробити пасту від жовтих плям?

У мисці потрібно змішати пів склянки харчової соди з пів склянки перекису водню. До суміші додайте 1 чайну ложку засобу для миття посуду й перемішайте все до стану не надто густої пасти.

Як відіпрати речі / Фото Unsplash

Кожен інгредієнт у цій суміші має свою роль. Харчова сода допомагає освіжити білу тканину й нейтралізувати запахи. Перекис водню діє як м’який відбілювач і допомагає повернути світлим речам чистіший вигляд. Засіб для миття посуду потрібен для жирних забруднень, які можуть залишатися у волокнах тканини разом із потом і слідами антиперспіранту.

Готову пасту наносять безпосередньо на плями. Найзручніше робити це щіткою, акуратно втираючи засіб у забруднену ділянку. Після цього одяг потрібно залишити приблизно на 1 годину, а потім випрати у пральній машині на звичайному режимі.

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Чому цей спосіб може спрацювати?

Харчова сода підсилює дію прання й допомагає прибрати запахи, які часто залишаються на тканині навіть після машинного циклу. Перекис водню під час контакту з плямою вивільняє кисень, який допомагає руйнувати забруднення і полегшує його видалення.

При нанесенні на плями він вивільняє кисень, який руйнує хімічні зв’язки в молекулах плями. Ця реакція піднімає пляму, що полегшує її видалення. Засіб для миття посуду доповнює суміш, бо працює із жирними слідами. Саме вони часто роблять плями поту такими впертими, особливо на ділянці пахв. Після обробки річ краще не класти в сушильну машину, якщо пляма не зникла повністю.

Тепло може ще сильніше закріпити жовтий слід у тканині, тому безпечніше сушити одяг на повітрі. Також варто стежити за кількістю прального засобу й кондиціонера. Надлишок мийних засобів не завжди робить речі чистішими, зате може залишатися у волокнах і з часом погіршувати вигляд білого одягу.

Домашня паста найкраще підходить для білого та світлого одягу, але перед використанням її варто перевірити на непомітній ділянці тканини. Особливо обережно слід діяти з делікатними матеріалами, кольоровими речами й тканинами, які погано переносять відбілювання.