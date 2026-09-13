Проблема заключается не только в самом поте, отмечает Wales online. Желтые пятна часто появляются из-за смеси пота, естественных кожных жиров и алюминия, входящего в состав многих антиперспирантов.

Эти вещества постепенно накапливаются в волокнах ткани, поэтому пятна становятся стойкими и могут иметь неприятный запах. Эксперт по уборке Шантель Мила советует обрабатывать такие пятна еще до стирки. Для этого она использует простую пасту из пищевой соды, перекиси водорода и средства для мытья посуды.

Как приготовить пасту от желтых пятен?

В миске нужно смешать полстакана пищевой соды с полстаканом перекиси водорода. В смесь добавьте 1 чайную ложку средства для мытья посуды и перемешайте все до состояния не слишком густой пасты.

Как отстирать вещи / Фото Unsplash

Каждый ингредиент в этой смеси играет свою роль. Пищевая сода помогает освежить белую ткань и нейтрализовать запахи. Перекись водорода действует как мягкий отбеливатель и помогает вернуть светлой одежде более чистый вид. Средство для мытья посуды необходимо для удаления жирных загрязнений, которые могут оставаться в волокнах ткани вместе с потом и следами антиперспиранта.

Готовую пасту наносят непосредственно на пятна. Удобнее всего делать это щеткой, аккуратно втирая средство в загрязненный участок. После этого одежду нужно оставить примерно на 1 час, а затем постирать в стиральной машине в обычном режиме.

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Почему этот способ может сработать?

Пищевая сода усиливает действие стирки и помогает устранить запахи, которые часто остаются на ткани даже после машинной стирки. Перекись водорода при контакте с пятном высвобождает кислород, который помогает разрушать загрязнения и облегчает их удаление.

При нанесении на пятна она выделяет кислород, который разрушает химические связи в молекулах пятна. Эта реакция разрыхляет пятно, что облегчает его удаление. Средство для мытья посуды дополняет смесь, так как справляется с жирными следами. Именно они часто делают потные пятна такими стойкими, особенно в области подмышек. После обработки вещь лучше не класть в сушильную машину, если пятно не исчезло полностью.

Тепло может еще сильнее закрепить желтый след в ткани, поэтому безопаснее сушить одежду на воздухе. Также стоит следить за количеством стирального средства и кондиционера. Избыток моющих средств не всегда делает вещи чище, зато может оставаться в волокнах и со временем ухудшать вид белой одежды.

Домашняя паста лучше всего подходит для белой и светлой одежды, но перед использованием ее стоит проверить на незаметном участке ткани. Особенно осторожно следует обращаться с деликатными материалами, цветными вещами и тканями, которые плохо переносят отбеливание.