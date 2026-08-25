Наліт з унітазу зійде за кілька годин: допоможе домашній засіб для чищення

В унітазі з часом може накопичуватися товстий шар вапняного нальоту, якого не так вже й легко позбутися звичайним чищенням. Щоб не використовувати агресивні засоби, можна скористатися власною сумішшю, яку легко приготувати.

Туалет потрібно постійно чистити, оскільки крім мікробів, на них накопичуються неприємні запахи та вапняний наліт, який не прибирає звичайна щітка, пише Deccoria.

Як вивести вапняний наліт з унітазу?

Найчастіше вапняний наліт з’являється в туалетах під внутрішнім обідком чаші, звідки витікає вода для змивання. Також бруд та стійкі відкладення накопичуються на дні унітазу.

Є один домашній засіб для чищення туалетів, який справді допомагає. Усі інгредієнти для нього більшість господинь вже мають на своїй кухні. Потрібно лише:

6 столових ложок харчової соди;

3 столові ложки лимонної кислоти;

0,5 склянки спиртового оцту;

кілька крапель ефірної олії (м'яти перцевої, евкаліптової або лимонної).

Чашу спочатку треба посипати харчовою содою, зачекати кілька хвилин, а тоді влити оцет та лимонну кислоту, попередньо розвівши їх у невеликій кількості теплої води.



Домашній засіб допоможе відчистити унітаз / Фото Pexels

Коли відбудеться шипуча реакція, а піна спаде, потрібно додати кілька крапель ефірної олії й залишити на 30 хвилин. Після зазначеного часу чашу туалету слід добре потерти й змити водою.

Харчова сода нейтралізує неприємні запахи, лимонна кислота розчиняє вапняний наліт, а оцет – дезінфікує його. Ефірна олія вже наприкінці очищення надає свіжого аромату.

Найкраще таке очищення проводити двічі на тиждень, щоб запобігти щільним утворенням залишків.

Якщо ж вода дуже жорстка, тоді потрібно 3 – 4 столові ложки лимонної кислоти розводити в одному літрі теплої води, залишаючи цей розчин на цілу ніч, повторюючи процедуру кожні два тижні.