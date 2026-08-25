Туалет потрібно постійно чистити, оскільки крім мікробів, на них накопичуються неприємні запахи та вапняний наліт, який не прибирає звичайна щітка, пише Deccoria.

Як вивести вапняний наліт з унітазу?

Найчастіше вапняний наліт з’являється в туалетах під внутрішнім обідком чаші, звідки витікає вода для змивання. Також бруд та стійкі відкладення накопичуються на дні унітазу.

Є один домашній засіб для чищення туалетів, який справді допомагає. Усі інгредієнти для нього більшість господинь вже мають на своїй кухні. Потрібно лише:

6 столових ложок харчової соди;

3 столові ложки лимонної кислоти;

0,5 склянки спиртового оцту;

кілька крапель ефірної олії (м'яти перцевої, евкаліптової або лимонної).

Чашу спочатку треба посипати харчовою содою, зачекати кілька хвилин, а тоді влити оцет та лимонну кислоту, попередньо розвівши їх у невеликій кількості теплої води.



Домашній засіб допоможе відчистити унітаз / Фото Pexels

Коли відбудеться шипуча реакція, а піна спаде, потрібно додати кілька крапель ефірної олії й залишити на 30 хвилин. Після зазначеного часу чашу туалету слід добре потерти й змити водою.

Харчова сода нейтралізує неприємні запахи, лимонна кислота розчиняє вапняний наліт, а оцет – дезінфікує його. Ефірна олія вже наприкінці очищення надає свіжого аромату.

Найкраще таке очищення проводити двічі на тиждень, щоб запобігти щільним утворенням залишків.

Якщо ж вода дуже жорстка, тоді потрібно 3 – 4 столові ложки лимонної кислоти розводити в одному літрі теплої води, залишаючи цей розчин на цілу ніч, повторюючи процедуру кожні два тижні.