Туалет потрібно постійно чистити, оскільки крім мікробів, на них накопичуються неприємні запахи та вапняний наліт, який не прибирає звичайна щітка, пише Deccoria.
Як вивести вапняний наліт з унітазу?
Найчастіше вапняний наліт з’являється в туалетах під внутрішнім обідком чаші, звідки витікає вода для змивання. Також бруд та стійкі відкладення накопичуються на дні унітазу.
Є один домашній засіб для чищення туалетів, який справді допомагає. Усі інгредієнти для нього більшість господинь вже мають на своїй кухні. Потрібно лише:
- 6 столових ложок харчової соди;
- 3 столові ложки лимонної кислоти;
- 0,5 склянки спиртового оцту;
- кілька крапель ефірної олії (м'яти перцевої, евкаліптової або лимонної).
Чашу спочатку треба посипати харчовою содою, зачекати кілька хвилин, а тоді влити оцет та лимонну кислоту, попередньо розвівши їх у невеликій кількості теплої води.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Домашній засіб допоможе відчистити унітаз / Фото Pexels
Коли відбудеться шипуча реакція, а піна спаде, потрібно додати кілька крапель ефірної олії й залишити на 30 хвилин. Після зазначеного часу чашу туалету слід добре потерти й змити водою.
Харчова сода нейтралізує неприємні запахи, лимонна кислота розчиняє вапняний наліт, а оцет – дезінфікує його. Ефірна олія вже наприкінці очищення надає свіжого аромату.
Найкраще таке очищення проводити двічі на тиждень, щоб запобігти щільним утворенням залишків.
Якщо ж вода дуже жорстка, тоді потрібно 3 – 4 столові ложки лимонної кислоти розводити в одному літрі теплої води, залишаючи цей розчин на цілу ніч, повторюючи процедуру кожні два тижні.