Коли будемо святкувати День Святого Валентина у 2025 році: відома точна дата

День святого Валентина – особливе свято для усіх закоханих, сповнене романтики, подарунків і зізнань у коханні. Його історія сягає давніх часів, а традиції змінювалися від традиційних ритуалів до сучасних "валентинок".

Вже зовсім скоро люди підуть на романтичні побачення та відзначатимуть свято закоханих. Коли буде День Святого Валентина у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Історія Дня Святого Валентина

За однією з версій, це свято з'явилося через ранньохристиянського мученика Валентина. Він був єпископом міста Терні, в Італії. Чоловік жив за часів правління римського імператора Клавдія II, який під час воєн забороняв солдатам укладати шлюб. Одруження нібито робило людей слабкими, тому цар не схвалював подібних дій. Однак Валентин не підтримував думку імператора, тому таємно проводив вінчання закоханих. Коли Клавдій II дізнався про діяльність чоловіка, то наказав схопити його й катувати. Згодом правитель сказав стратити Валентина. Перед тим як померти, мученик зізнався у своїх почуттях дівчині. Свій лист він підписав "Твій Валентин". 14 лютого чоловік відійшов у вічність.

Що цікаво, День святого Валентина встановив Папа Геласій I у 496 році. Відтоді люди почали обмінюватися листівками, які називають валентинками.

День Валентина 2025 / Фото Freepik

Коли буде День Святого Валентина 2025

Свято усіх закоханих має сталу дату, тому не залежить від церковного календаря. У 2025 році українці відзначатимуть День святого Валентина 14 лютого. Традиційно пари проводитимуть час разом та обмінюватимуться подарунками у це свято. Нерідко закохані дарують одне одному романтичні листівки або шоколад у формі серця. Ба більше, дехто навіть робить пропозицію руки й серця своїй другій половинці у цей день.