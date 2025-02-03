Уже совсем скоро люди пойдут на романтические свидания и будут отмечать праздник влюбленных. Когда будет День Святого Валентина в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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История Дня Святого Валентина

По одной из версий, этот праздник появился из-за раннехристианского мученика Валентина. Он был епископом города Терни, в Италии. Мужчина жил во времена правления римского императора Клавдия II, который во время войн запрещал солдатам заключать брак. Женитьба якобы делала людей слабыми, поэтому царь не одобрял подобных действий. Однако Валентин не поддерживал мнение императора, поэтому тайно проводил венчание влюбленных. Когда Клавдий II узнал о деятельности мужчины, то приказал схватить его и пытать. Впоследствии правитель сказал казнить Валентина. Перед тем как умереть, мученик признался в своих чувствах девушке. Свое письмо он подписал "Твой Валентин". 14 февраля мужчина отошел в вечность.

Что интересно, День святого Валентина установил Папа Геласий I в 496 году. С тех пор люди начали обмениваться открытками, которые называют валентинками.

День Валентина 2025 / Фото Freepik

Когда будет День Святого Валентина 2025

Праздник всех влюбленных имеет постоянную дату, поэтому не зависит от церковного календаря. В 2025 году украинцы будут отмечать День святого Валентина 14 февраля. Традиционно пары будут проводить время вместе и обмениваться подарками в этот праздник. Нередко влюбленные дарят друг другу романтические открытки или шоколад в форме сердца. Более того, некоторые даже делают предложение руки и сердца своей второй половинке в этот день.