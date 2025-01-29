В то же время граждане будут иметь возможность вдоволь отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в феврале 2025 года – рассказывает 24 Канал.

Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

Календарь праздников на февраль 2025 года

2 февраля – Сретение Господне.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

6 февраля – Международный день бармена.

9 февраля – Международный день стоматолога.

11 февраля – День безопасного Интернета; Всемирный день больного.

13 февраля – Всемирный День радио.

14 февраля – День Святого Валентина; День компьютерщика.

15 февраля – Международный день детей, больных раком; День чествования участников боевых действий на территории других государств.

16 февраля – День единения Украины.

19 февраля – День Государственного герба Украины.

20 февраля – День Героев Небесной Сотни; Всемирный день социальной справедливости.

21 февраля – Международный день родного языка.

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

24 февраля – начало полномасштабной войны России против Украины.

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

26 февраля – День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Будут ли дополнительные выходные в феврале 2025 года

Важно отметить, что в Украине продолжается военное положение. Поэтому выходные по случаю праздников отменены. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 8 дней: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 и 23 февраля. В то же время будут работать люди – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 февраля.