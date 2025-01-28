В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в феврале – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
Не пропустите Календарь главных церковных праздников на 2025 год: что будут отмечать украинцы
Православный календарь на февраль 2025 года
1 февраля – святого мученика Трифона;
2 февраля – Сретение Господне;
3 февраля – праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, равноапостольного Николая, архиепископа Японского.
4 февраля – святого преподобного Исидора Пелусиотского;
5 февраля – святой мученицы Агафьи;
6 февраля – святого преподобного Вукола;
7 февраля – святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского;
8 февраля – святого великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца;
9 февраля – святого мученика Никифора;
10 февраля – преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия;
11 февраля – святого священномученика Власия;
12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;
13 февраля – святого преподобного Мартиниана;
14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла;
15 февраля – святого апостола Онисима, преподобного Пафнутия, отшельника Киево-Печерского;
16 февраля – святых мучеников Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии.
17 февраля – святого великомученика Феодора Тирона;
18 февраля – святого Льва, Папы Римского;
19 февраля – апостолов от 70 Филимона и Архипа;
20 февраля – благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.
21 февраля – преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского.
22 февраля – обретение мощей христианских мучеников, что в Евгении.
23 февраля – священномученика Поликарпа, епископа Смирнского;
24 февраля – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;
25 февраля – святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;
26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского;
27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;
28 февраля – святого преподобного исповедника Василия.