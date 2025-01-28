В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в феврале – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Календарь главных церковных праздников на 2025 год: что будут отмечать украинцы

Православный календарь на февраль 2025 года

1 февраля – святого мученика Трифона;

2 февраля – Сретение Господне;

3 февраля – праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

4 февраля – святого преподобного Исидора Пелусиотского;

5 февраля – святой мученицы Агафьи;

6 февраля – святого преподобного Вукола;

7 февраля – святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского;

8 февраля – святого великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца;

9 февраля – святого мученика Никифора;

10 февраля – преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия;

11 февраля – святого священномученика Власия;

12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;

13 февраля – святого преподобного Мартиниана;

14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла;

15 февраля – святого апостола Онисима, преподобного Пафнутия, отшельника Киево-Печерского;

16 февраля – святых мучеников Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии.

17 февраля – святого великомученика Феодора Тирона;

18 февраля – святого Льва, Папы Римского;

19 февраля – апостолов от 70 Филимона и Архипа;

20 февраля – благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.

21 февраля – преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского.

22 февраля – обретение мощей христианских мучеников, что в Евгении.

23 февраля – священномученика Поликарпа, епископа Смирнского;

24 февраля – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;

25 февраля – святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;

26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского;

27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;

28 февраля – святого преподобного исповедника Василия.