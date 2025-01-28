У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у лютому – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Календар головних церковних свят на 2025 рік: що відзначатимуть українці

Православний календар на лютий 2025

1 лютого – святого мученика Трифона;

2 лютого – Стрітення Господнє;

3 лютого – праведного Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці, святого Ігнатія Маріупольського, митрополита Готфейського і Кефайського, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського.

4 лютого – святого преподобного Ісидора Пелусіотського;

5 лютого – святої мучениці Агафії;

6 лютого – святого преподобного Вукола;

7 лютого – святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;

8 лютого – святого великомученика Теодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця;

9 лютого – святого мученика Никифора;

10 лютого – преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, святого мученика Харлампія;

11 лютого – святого священномученика Власія;

12 лютого – святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;

13 лютого – святого преподобного Мартиніана;

14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила;

15 лютого – святого апостола Онисима, преподобного Пафнутія, відлюдника Києво-Печерського;

16 лютого – святих мучеників Памфіла, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї.

17 лютого – святого великомученика Теодора Тирона;

18 лютого – святого Льва, Папи Римського;

19 лютого – апостолів від 70 Филимона й Архипа;

20 лютого – благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, Лева Катанського, преподобного Агафона Києво-Печерського.

21 лютого – преподобного Тимофія Олімпійського, архієпископа Євстафія Антіохійського.

22 лютого – знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії.

23 лютого – священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського;

24 лютого – перше і друге знайдення голови Іоанна Предтечі;

25 лютого – святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;

26 лютого – святого Порфирія, єпископа Газського;

27 лютого – святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта;

28 лютого – святого преподобного сповідника Василія.