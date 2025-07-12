Терези будуть у центрі уваги: гороскоп на 12 липня

У вихідний день дозвольте собі відпочити. Не нав'язуйте бажання комусь допомогти, адже можете опинитись у неприємній ситуації.

День буде різноманітним, тому поспішіть дізнатись, що чекає саме на ваш знак зодіаку, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 липня для Овнів

Присвятіть цей день лише собі. Просто розслабтесь і ні про що не думайте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 липня для Тельців

У Тельців особисте життя вийде на перший план. Самотні представники мають усі шанси закохатись з першого погляду й побудувати щасливе майбутнє.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 липня для Близнюків

Субота для Близнюків буде днем висновків. Це гарна нагода, щоб побачити зв’язки, яких не помічали, та змінити ситуацію на свою користь.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 липня для Раків

У вас буде незапланована зустріч із впливовою людиною. Астрологи рекомендують продемонструвати стійкість і наполегливість, щоб показати свої сильні сторони.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 12 липня для Левів

Переконайтесь, що довели всі справи до кінця і зробили все, що могли. Якщо десь побачите не такий результат, як планували, то засмучуватись не варто, адже всі ваші зусилля були щирими.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 12 липня для Дів

Вихідний день буде максимально продуктивним. Останні проблеми нарешті розвіються, а життя набере нових барв.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 липня для Терезів

Терези користуватимуться підвищеною увагою з боку протилежної статі. Однак астрологи попереджають, що не варто фліртувати з незнайомцями, якщо є постійний партнер.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 липня для Скорпіонів

Більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це корисно не тільки для вашого фізичного здоров'я, а й для ментального.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 липня для Стрільців

Сьогодні все зміниться на краще. Можете сміливо заводити нові знайомства та планувати найближчу відпустку.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 липня для Козорогів

Безтурботний день подарує багато незабутніх моментів. А тепло і ніжність від коханої людини зроблять Козорогів щасливішими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 липня для Водоліїв

Сьогодні Водолії почуватимуться неуважними та надто розслабленими. Вихідний день потрібен саме для того, щоб добре виспатись і зайнятись безтурботним заняттям.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 липня для Риб

Намагайтесь підтримати гармонію у своєму житті. До близької людини проявіть більше тактовності та уваги.

Деякі знаки зодіаку шукатимуть собі додаткової роботи, адже відчуватимуть, що саме цього потребує їхня душа.