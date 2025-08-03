Не у всіх знаків зодіаку виходить побудувати здорові та міцні стосунки. Астрологи вважають, що в деяких союзах люди лише руйнують одне одного, а не наповнюють.

Зокрема виділяють Овна та Рака, Лева та Скорпіона, Стрільця й Козорога. Чому так – читайте далі в гороскопі LifeStyle 24.

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Кому не можна бути разом?

Овен і Рак

У цих двох знаків зодіаку дуже різні погляди на життя, через що можуть виникати проблеми. Овни дуже енергійні, вони завжди шукають пригод. У той час, як Раки чутливі, прагнуть до спокою та гармонії.

Лев і Скорпіон

Люди, народжені під цими знаками зодіаку, дуже вперті. Вони ніколи не поступаються, прагнуть все контролювати, а ще більше хочуть бути в центрі уваги. Леви цінують власну незалежність та владу, а Скорпіони завжди хочуть мати контроль над всім, що відбувається.

Стрілець і Козоріг

Стрілець – представник вогняної стихії, а Козоріг – водної. Козороги завжди прагнуть стабільності, вони виважені та рішучі. А от Стрільці – нетерплячі та постійно намагаються всіляко урізноманітнити своє життя. Союз цих знаків зодіаку є несприятливим, оскільки через різні характери у них часто трапляються конфлікти.