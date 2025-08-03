В частности выделяют Овна и Рака, Льва и Скорпиона, Стрельца и Козерога. Почему так – читайте далее в гороскопе LifeStyle 24.

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Кому нельзя быть вместе?

Овен и Рак

У этих двух знаков зодиака очень разные взгляды на жизнь, из-за чего могут возникать проблемы. Овны очень энергичны, они всегда ищут приключений. В то время, как Раки чувствительны, стремятся к спокойствию и гармонии.

Лев и Скорпион

Люди, рожденные под этими знаками зодиака, очень упрямы. Они никогда не уступают, стремятся все контролировать, а еще больше хотят быть в центре внимания. Львы ценят собственную независимость и власть, а Скорпионы всегда хотят иметь контроль над всем, что происходит.

Стрелец и Козерог

Стрелец – представитель огненной стихии, а Козерог – водной. Козероги всегда стремятся к стабильности, они взвешенные и решительные. А вот Стрельцы – нетерпеливы и постоянно пытаются всячески разнообразить свою жизнь. Союз этих знаков зодиака является неблагоприятным, поскольку из-за разных характеров у них часто случаются конфликты.