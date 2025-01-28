Готуйтеся зустрічати Китайський Новий рік 2025: головні традиції та звичаї свята

Вже зовсім скоро настане Китайський Новий рік. Це яскраве свято, сповнене багатовікових традицій, які полюбляють люди.

Підготовка до цього свята починається заздалегідь. Так, китайці займаються прибиранням оселі, адже бажають очиститися від невдач і привабити добробут. Про традиції святкування Китайського Нового року – розповідає 24 Канал.

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Китайський Новий рік 2025: традиції святкування

Зазвичай Китайський Новий рік зустрічають у сімейному колі. Тому напередодні свята вся родина збирається за святковим столом, на якому обов'язково мають стояти пельмені, локшина та риба. Ці страви символізують багатство, сімейне щастя та прощання зі старим роком. Крім цього, люди приділяють особливу увагу прикрасам. Двері та вікна осель традиційно прикрашають червоними декораціями. Нерідко можна побачити як китайці оздоблюють свої будинки різноманітними ліхтариками, вивісками з побажаннями та паперовими візерунками.

Китайський Новий рік 2025 / Фото Freepik

Що цікаво, у східній культурі червоний колір асоціюється із щастям, удачею та довголіттям, тому люди досить часто дарують гроші своїм дітям в таких конвертах.

Однією з найяскравіших традицій святкування Китайського Нового року можна назвати проведення вуличних фестивалів. Вони зазвичай супроводжуються видовищними танцями й гучними співами. Також деякі люди свідомо не лягають спати у святкову ніч, адже хочуть на власні очі "побачити" як настане новий рік.

Коли святкуватимуть Китайський Новий рік у 2025 році

Китайський Новий рік святкують під час другого молодого Місяця після дня зимового сонцестояння, який у 2024-му відбувся 21 грудня.

За східним календарем, у 2025 році китайці святкуватимуть Новий рік 29 січня. У країні тоді настане 4722 рік. Він завершиться 16 лютого 2026 року. Що цікаво, святкування в Китаї триває протягом двох тижнів. Новий рік символізує прихід весни, через що його також називають святом весни.