Зовсім скоро Великдень 2025: головні традиції свята в Україні

Воскресіння Христове – одне з найважливіших і найурочистіших свят для українців. Цей день поєднує в собі глибоку духовну суть і багатство народних традицій, які передаються з покоління в покоління.

Підготовку до Великодня зазвичай завершують у Велику суботу. Ввечері цього дня в деяких храмах вже відбуваються богослужіння, на які люди приходять з великодніми кошиками, щоб освятити паски, яйця, сир, масло, шинку, сіль, хрін та інші продукти, розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Великдень 2025: навіщо треба вмиватися водою з крашанок

Великдень 2025: головні традиції свята

Божа служба з нагоди Великодня відбувається в ніч на неділю, цьогоріч 20 квітня. У цей момент церковний дзвін сповіщає про Воскресіння Христове. Зазвичай святкова літургія триває до самого ранку і завершується освяченням великодніх кошиків. Після повернення з церкви родини збираються за спільним святковим столом. Сніданок на Великдень завжди урочистий і розпочинається з крашанок та освячених страв. У давнину господині залишалися вдома, готували стіл і чекали гостей, тоді як чоловіки ходили від хати до хати, вітаючи родичів та знайомих.

Протягом дня віряни кажуть один одному радісні слова: "Христос Воскрес!" та "Воістину Воскрес!". Водночас християни обмінюються крашанками та запрошують близьких до себе в гості. Цікаво, що існує традиція "битися яйцями". Для цього люди по черзі вдаряють свої крашанки одна об одну, і перемагає той, у кого яйце залишиться неушкодженим.

Традиції на Великдень 2025 / Фото Freepik

З цим обрядом пов'язана одна з християнських історій. За легендою, рівноапостольна Марія Магдалина принесла радісну звістку про Воскресіння Ісуса римському імператору Тиберію та подарувала йому звичайне яйце. Правитель не повірив словам жінки й сказав: "Це так само неможливо, як і твоєму білому яйцю стати червоним". І в ту ж мить яйце змінило колір.

Після святкового сніданку наші предки влаштовували гучні гуляння, на яких співали, танцювали, грали в ігри та водили хороводи. Також пращури полюбляли кататися на гойдалках, адже вірили, що це допоможе очиститися від гріхів і позбутися негативної енергії.

Що не можна робити у Великдень