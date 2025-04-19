Зовсім скоро Великдень 2025: головні традиції свята в Україні
- Великдень 2025 року відзначається 20 квітня, з богослужіннями, освяченням великодніх кошиків і святковим сніданком.
- На Великдень не можна займатися важкою фізичною працею, хатніми справами, а також сваритися, лихословити і відмовляти в допомозі нужденним.
Воскресіння Христове – одне з найважливіших і найурочистіших свят для українців. Цей день поєднує в собі глибоку духовну суть і багатство народних традицій, які передаються з покоління в покоління.
Підготовку до Великодня зазвичай завершують у Велику суботу. Ввечері цього дня в деяких храмах вже відбуваються богослужіння, на які люди приходять з великодніми кошиками, щоб освятити паски, яйця, сир, масло, шинку, сіль, хрін та інші продукти, розповідає LifeStyle24.
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Великдень 2025: головні традиції свята
Божа служба з нагоди Великодня відбувається в ніч на неділю, цьогоріч 20 квітня. У цей момент церковний дзвін сповіщає про Воскресіння Христове. Зазвичай святкова літургія триває до самого ранку і завершується освяченням великодніх кошиків. Після повернення з церкви родини збираються за спільним святковим столом. Сніданок на Великдень завжди урочистий і розпочинається з крашанок та освячених страв. У давнину господині залишалися вдома, готували стіл і чекали гостей, тоді як чоловіки ходили від хати до хати, вітаючи родичів та знайомих.
Протягом дня віряни кажуть один одному радісні слова: "Христос Воскрес!" та "Воістину Воскрес!". Водночас християни обмінюються крашанками та запрошують близьких до себе в гості. Цікаво, що існує традиція "битися яйцями". Для цього люди по черзі вдаряють свої крашанки одна об одну, і перемагає той, у кого яйце залишиться неушкодженим.
З цим обрядом пов'язана одна з християнських історій. За легендою, рівноапостольна Марія Магдалина принесла радісну звістку про Воскресіння Ісуса римському імператору Тиберію та подарувала йому звичайне яйце. Правитель не повірив словам жінки й сказав: "Це так само неможливо, як і твоєму білому яйцю стати червоним". І в ту ж мить яйце змінило колір.
Після святкового сніданку наші предки влаштовували гучні гуляння, на яких співали, танцювали, грали в ігри та водили хороводи. Також пращури полюбляли кататися на гойдалках, адже вірили, що це допоможе очиститися від гріхів і позбутися негативної енергії.
Що не можна робити у Великдень
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендується стригти волосся та нігті.
- Не слід займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.
- Не можна рубати дрова та користуватися сокирою.
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
- Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
- Не рекомендується викидати освячені продукти.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід йти на кладовище та вшановувати пам'ять померлих.