Цей звичай прийшов до нас ще з дохристиянських часів, проте зберігся й дотепер. Для чого варто вмиватися водою з крашанок – розповідає LifeStyle24.

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Навіщо вмиватися водою з крашанок

У давнину господині брали велику глиняну миску, наливали туди холодну воду та клали до неї кілька крашанок. Ці яйця мали обрати дівчата, щоб потім розпочати з них великоднє застілля. Молоді жінки зазвичай вмивалися водою з крашанок і водночас бажали собі здоров'я, вроди й щастя. За народними повір'ями, ця рідина здатна змити недугу та зробити жінку ще красивішою.

У деяких регіонах України цей обряд мав навіть певну послідовність. Так, перед тим як сісти за святковий стіл, кожен член родини мусив обов'язково вмитися. Спершу господиня наливала у велику глиняну миску холодну воду й клала на дно три червоні крашанки. Вмивання відбувалося по черзі: першою – була дівчина, потім хлопці, мати, і завершував обряд батько. Після кожної людини воду змінювали, але крашанки не діставали. Пізніше їх забирала дівчина – "щоб краща була".

Крашанки / Фото Freepik

Що символізує крашанка

Яєчна шкаралупа нагадує печеру, де Ісус був похований. Водночас розтріскана оболонка яйця асоціюється з Воскресінням Христа з мертвих.

Крім цього, у християнстві крашанка символізує перемогу життя над смертю. Саме тому вважається, що вода, яка набрала сили з великоднього яйця, має магічні властивості та може зцілити та омолодити.