Этот обычай пришел к нам еще с дохристианских времен, однако сохранился до сих пор. Для чего стоит умываться водой из пасхальных яиц – рассказывает LifeStyle24.

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Зачем умываться водой из пасхальных яиц

В древности хозяйки брали большую глиняную миску, наливали туда холодную воду и клали в нее несколько пасхальных яиц. Эти яйца должны были выбрать девушки, чтобы потом начать с них пасхальное застолье. Молодые женщины обычно умывались водой из пасхальных яиц и одновременно желали себе здоровья, красоты и счастья. По народным поверьям, эта жидкость способна смыть недуг и сделать женщину еще красивее.

В некоторых регионах Украины этот обряд имел даже определенную последовательность. Так, перед тем как сесть за праздничный стол, каждый член семьи должен был обязательно умыться. Сначала хозяйка наливала в большую глиняную миску холодную воду и клала на дно три красные яйца. Умывание происходило по очереди: первой – была девушка, потом парни, мать, и завершал обряд отец. После каждого человека воду меняли, но крашанки не доставали. Позже их забирала девушка – "чтобы красивее была".

Крашенки / Фото Freepik

Что символизирует пасхальное яйцо

Яичная скорлупа напоминает пещеру, где Иисус был похоронен. В то же время растрескавшаяся оболочка яйца ассоциируется с Воскресением Христа из мертвых.

Кроме этого, в христианстве крашанка символизирует победу жизни над смертью. Именно поэтому считается, что вода, которая набрала силы из пасхального яйца, имеет магические свойства и может исцелить и омолодить.