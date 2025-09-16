Трогательные поздравления с Днем ангела Людмилы 2025: искренние слова в прозе и стихах
- 16 сентября в Украине отмечают День ангела Людмилы, имя которой означает "милая людям".
- LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем ангела Людмилы в картинках, прозе и стихах.
16 сентября в Украине отмечают День ангела Людмилы. Это имя имеет древнеславянское происхождение и означает "милая людям".
Посвятите свое время женщинам, которые празднуют именины сегодня. LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела Людмилы в картинках, прозе и стихах.
День ангела Людмилы 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
У день ангела забудуться печалі,
І сонце усміхнеться нехай з ранку,
І побажає лагідно Людмилі
На роки довгі добра.
Бажаєм щастя і здоров'я,
Усмішок, бадьорості і сил,
Щоб кожен день звичайного життя
Лише радість приносив!
***
Тебе, Людмила, вітаємо.
Сьогодні ми тобі бажаємо
Здоров'я, щастя і успіху,
Посмішок, радості і сміху.
Сімейного бажаємо щастя,
І будинок обходять нехай негаразди,
А в серці царює спокій.
Нехай буде з тобою завжди так.
***
Людмила, с Днем ангела! Пусть в этот праздничный день тебе везет во всем. Желаю тебе радости, добра и крепкого здоровья. Пусть каждый новый день дарит возможность быть еще счастливее, а твои мечты осуществляются легко и быстро!
***
Дорогая Людмила! С твоими именинами! Пусть твой ангел всегда ведет тебя за руку, помогая выбирать правильный путь. Желаю тебе душевного спокойствия, гармонии, крепкой веры в свои силы и только положительных эмоций каждый день!
***
День ангела сьогодні твій!
Дай Боженька тобі міцнішого здоров'я!
Нехай у вогнищі твоєму таїться лише спокій,
Зігрітий щастям, радістю, любов'ю!
***
Бажаю, Людмило, хай Ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснює твою заповітнішу мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!
***
Дорогая Людмила! С Днем ангела тебя поздравляю! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит радость и счастье. Пусть в твоей жизни будет как можно больше приятных сюрпризов, а каждый день приносит вдохновение и успех!
***
Людмила, с праздником! Желаю тебе море радости, крепкого здоровья и искренней любви. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая во всех делах, а твоя жизнь будет наполнена теплом, светом и радостными моментами!