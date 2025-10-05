Традиционно в первое воскресенье октября наступит День учителя. В этот день чествуют работу педагогов, которые обучают детей и помогают им получить важные знания.

Именно поэтому редакция LifeStyle24 собрала подборку современных песен ко Дню учителя, которые подарят ощущение праздника. Смотрите текст и видео песен – в нашем материале.

Подборка песен ко Дню учителя 2025

ТІК – "Вчителька"

Вітер віє, мете хурделиця,

Стежка від школи до дому стелиться.

Де тебе шукати, як до тебе прийти?

Звідки виглядати, де тебе знайти?

Вчителька мікрорайону нашого жителька

Ти замість того, щоб в кіно піти,

Сидиш перевіряєш зошити.

Вчителька мікрорайону нашого жителька

Ти замість того, щоб в кіно піти,

Сидиш перевіряєш зошити.

Скоро прийде весна, вибори пройдуть.

І мене після комісії до армії візьмуть.

Я не буду листи тобі писати,

Бо ти будеш їх на помилки перевіряти.

Вчителька мікрорайону нашого жителька

Ти замість того, щоб в кіно піти,

Сидиш перевіряєш зошити.

Вчителька мікрорайону нашого жителька

Ти замість того, щоб в кіно піти,

Сидиш перевіряєш зошити.

Сонечко встає і димить трава,

Бачу стежку, де проходиш ти.

Вчителько моя, зоре світова,

Звідки виглядати, де тебе знайти?

Вчителька мікрорайону нашого жителька

Ти замість того, щоб у армію піти,

Сидиш перевіряєш зошити.

Вчителька мікрорайону нашого жителька

Ти замість того, щоб в кіно піти,

Сидиш перевіряєш зошити.

ТІК – "Вчителька": смотрите видео онлайн

Оксана Білозір – "Вчителько Моя"

Сонечко встає і шумить трава.

Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.

Вчителько моя, зоре світова,

Звідки виглядати, де тебе знайти?

На столі лежать зошити малі,

Дітвора щебече золота-золота.

І летять-летять в небі журавлі,

Дзвоник ніби кличе в молоді літа.

Скільки підросло й полетіло нас

На шляхи землі в ясну блакить, у блакить.

А для тебе знов та доріжка в клас,

Під вікном у школі явір той знов шумить.

Двох синів твоїх узяли фронти,

Воювали, не лічили ран, тяжких ран.

В партизанську ніч посивіла ти,

Як в морози сиві непожатий лан.

Знов щебече юнь і шумить трава,

Пізнаю тебе я при вогні в наші дні.

Вчителько моя, зоре світова,

На Вкраїні милій, в рідній стороні.

Оксана Білозір – "Вчителько Моя": смотрите видео онлайн

Артем Монастирський – "Пісня про вчителя"

Ой літа ви погідні, люба школо, наш клас,

Руки вчителя рідні, пригортали ви нас.

Пригортали, тулили до грудей голуб’ят.

Був ти, вчителю милий, рідним батьком хлоп’ят.

Вів ти в сонячні ранки нас в незвідану путь,

Де рожеві світанки в мріях щастя цвітуть.

І знялися на крила мив сімнадцяти літ –

Твоя воля і сила підняла нас в політ.

Нас чекають дороги у життя далині,

Нас чекають тривоги, а не тільки пісні.

Всі дороги пройдемо, переможемо зло

І в серцях збережемо твого серця тепло.

Артем Монастирський – "Пісня про вчителя": смотрите видео онлайн

Наталя Май – "Вчителько моя"

Ми маленькими були

Розуміли мало,

Кожен ранок нас в дворі

Вчителька стрічала.

А тепер усі ми,

Як одна сім'я,

Найрідніша в світі

Вчителька моя.

Промайнуло скільки днів,

І весна настала,

Непомітно з малюків

Ми повиростали.



А тепер усі ми,

Як одна сім'я,

Найрідніша в світі

Вчителька моя.

Нас чекає стільки див,

І шляхів багато,

Тільки рідних вчителів

Будем пам'ятати.

А тепер усі ми,

Як одна сім'я,

Найрідніша в світі

Вчителька моя.

Наталя Май – "Вчителько моя": смотрите видео онлайн

Назар Савко – "Вчителі"

Школа це кльово, дуже чудово

Школа зустріне усіх гонорово.

Море цікавих предметів для нас,

Школа запрошує в кожен свій клас.

Тут фізкультура, там математика,

Фізика, хімія і інформатика.

Камінь науки гриземо щодня,

Хто нам дарує знання?

Вчителі, вчителі, наші другі батьки.

Ми до школи, до вас, всі ідем залюбки.

Школа це друзі, перше кохання,

Перші надії і сподівання,

Море шпаргалок, брудні коліна,

У школі формуєшся ти як людина.

Назар Савко – "Вчителі": смотрите видео онлайн

Для написания материала использованы источники: Наши песни и Pisni.org.ua.