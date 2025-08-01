Этот месяц начнется приятно сразу для нескольких знаков зодиака. Плохое настроение быстро отступит, а счастливые события не заставят себя долго ждать.

Астрологи прогнозируют, что сегодня, 2 августа, море радости и счастья ждет Львов и Водолеев, пишет Lifetyle 24.

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Кому повезет 2 августа?

Лев

Эти выходные начнутся для Львов с настоящего счастья и везения. Ваши природные лидерские качества, энергия и оптимизм помогут реализовать свои мечты и достичь значительных успехов не только в карьере, но и в личной жизни. Осталось только немного потерпеть.

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Водолей

Уже сегодня для Водолеев начнется благоприятный период, когда могут осуществиться самые заветные желания. Ваша жизнь начнет наполняться приключениями, путешествиями, знакомствами. Это именно то, что вам давно нужно. Эмоциональное выгорание, которое чувствовали в последнее время, быстро отойдет на второй план.

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