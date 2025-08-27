В последние дни августа звезды предупреждают, что не все знаки смогут обойтись без проблем. Возможно, поступит новость, которая выбьет из колеи или заставит пересмотреть свои планы.

Овен, Лев и Дева, конец августа может подбросить неприятные события, однако именно они имеют шанс стать толчком к чему-то лучшему, пишет LifeStyle 24.

Овен

Для Овнов конец последнего летнего месяца может оказаться напряженным. Есть риск получить неприятную новость, связанную с работой или финансами. В этом случае важно не паниковать, а воспринимать все как своеобразный стимул к переменам.

Лев

А Львам может "прилететь" новость от близких людей, которая может расстроить или даже разочаровать. Это станет испытанием для их выдержки, однако поможет лучше понять, на кого в этой жизни можно положиться.

Дева

Девы рискуют получить информацию, которая разрушит их планы. Это может касаться путешествий, сотрудничества или личных отношений. Однако стоит помнить, что иногда то, что кажется плохой новостью, может открыть дверь в светлое будущее.

Кроме этого, астрологи напоминают, что вскоре кому-то придется отказаться от принятия важных решений.