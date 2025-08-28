К концу лета для некоторых представителей зодиака наступит долгожданное облегчение. Звезды подскажут правильный путь и помогут найти решение даже там, где казалось, что выхода нет.

Телец и Рыбы, в ближайшее время звезды помогут вам поставить точку в сложных вопросах и с новыми силами встретить осень, пишет LifeStyle 24.

Телец

Тельцы наконец справятся с бытовыми и рабочими хлопотами, которые долго висели над ними бременем. Благодаря внимательности и способности все контролировать они найдут способ навести порядок в делах и вернуть в жизнь спокойствие.

Гороскоп для Тельцов

Рыбы

Этот знак зодиака уже в ближайшие дни сможет разрешить внутренние конфликты и отпустить старые обиды. До конца лета удастся найти ответы на вопросы, которые долго мучили их, а это, в свою очередь, даст значительное облегчение. Кроме того, появится возможность двигаться дальше без лишнего груза прошлого.

Гороскоп для Рыб

Однако будут и те, для кого конец лета обернется охапкой плохих новостей.