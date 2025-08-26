В сентябре не все решения будут даваться легко. Некоторым придется притормозить и не спешить с выбором, ведь звезды прямо будут говорить, что сейчас не лучшее время для серьезных шагов.

Близнецы, Скорпион и Рыбы, высшие силы рекомендуют вам взять паузу – важные решения лучше отложить до более благоприятного периода, когда интуиция и обстоятельства подскажут правильный путь, пишет LifeStyle 24.

Интересно 3 знака зодиака, которые этой осенью имеют шанс встретить любовь с первого взгляда

Близнецы

Очень часто Близнецы действуют импульсивно, и уже в первый осенний месяц эта черта может сыграть с ними в злую шутку. Сейчас точно не стоит кардинально менять работу или отношения – лучше подождать, пока эмоции улягутся, а ситуация станет яснее.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Для Скорпионов новый месяц принесет много внутренних сомнений. Принятые в спешке решения рискуют создать больше проблем, чем пользы. Лучше сперва тщательно взвесить все "за" и "против".

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

В сентябре стоит избегать больших трат и резких изменений в жизни. Повышенная чувствительность может помешать увидеть реальную картину. Но астрологи подсказывают, что только спокойствие и время помогут позже сделать правильные и взвешенные шаги.

Гороскоп для Рыб

Ранее астрологи предупреждали некоторые знаки зодиака о потенциальной опасности. Сейчас угроза не миновала.