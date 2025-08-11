Ретроградный Меркурий – это период, когда у многих дела не идут по плану. Однако некоторым пришлось пройти немало испытаний, из-за чего жизнь разделилась на две части.

Овен и Козерог, ваш опыт является примером того, что период Ретроградного Меркурия – это не просто хаос, а проверка на способность адаптироваться к очередным вызовам, пишет LifeStyle24.

Интересно Кто в день окончания Ретроградного Меркурия получит хорошую новость

Овен

Ретроградный Меркурий буквально вывел Овнов из равновесия: от мелких бытовых неурядиц до серьезных недоразумений в работе и отношениях. Казалось, что стоит что-то запланировать – и сразу возникали препятствия. Несмотря на все испытания, этот период научил гибкости и терпению.

Гороскоп для Овнов

Козерог

Козерогам было особенно сложно в финансовых и деловых вопросах. Обещания не выполнялись, а планы приходилось менять по несколько раз. Кроме того, Ретроградный Меркурий заставлял возвращаться к старым проблемам, которые стремились закрыть навсегда. Это ценный опыт, который дал понять, что не всегда прошлое остается там, где ему место.

Гороскоп для Козерогов

Черная полоса в жизни начнется у кого-то уже сегодня. Все из-за того, что Ретроградный Меркурий оставил после себя негативный след.