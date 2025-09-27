Ежегодно в последние выходные сентября Хмельницкий отмечает свой день рождения. В этот праздник принято вспоминать многолетнюю историю города.

В 2025 году Хмельницкий празднует 594 года. Первые письменные упоминания о поселении на месте современного города датируются 1431 годом, пишет LifeStyle24 со ссылкой на "Топонимический словарь Украины" краеведа Николая Янко.

Что интересно, на протяжении веков Хмельницкий входил в состав различных государств, в частности в Великое княжество Литовское и Речи Посполитой. В XVIII – XIX веках город развивался как торговый и ремесленный центр Подолья, а после Первой мировой войны и освободительной борьбы стал важным административным центром региона.

По случаю Дня города Хмельницкий наша редакция подготовила красивые поздравления в картинках и прозе. Отправьте их жителям этого города и поднимите им настроение.

День города Хмельницкий 2025: как поздравить в картинках и словах?

Поздравляю тебя, город гармонии и красоты! Желаю, чтобы на твоих улицах всегда царили спокойствие, уют и безопасность. Пусть каждый житель чувствует себя защищенным и счастливым в родном Хмельницком. Пусть смех детей звучит громче любых сирен.

Поздравление с Днем города Хмельницкий 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем города Хмельницкий и от всего сердца хочу пожелать, чтобы мы были дружны и едины, чтобы наши старания, стремления, силы и надежды помогали развиваться и процветать нашему городу. Пусть каждый здесь будет счастлив, любимый и успешный в своем деле.

***

От всего сердца поздравляю с Днем города Хмельницкий и хочу пожелать вечного процветания этого замечательного уголка на планете. Пусть жизнь здесь будет веселой и счастливой, пусть дети звонко смеются, пусть молодежь успешно учится и браво работает, пусть каждый здесь почувствует себя востребованным и важным деятелем, пусть будет почет и уважение всем старикам. Пусть город растет, развивается и занимает особое место в сердцах его жителей.

Поздравление с Днем города Хмельницкий 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Пусть день города будет ярким праздничным днем! Чтобы каждый житель проникся радостью и почувствовал, что он может изменить все к лучшему! Желаем благополучия и процветания, пусть наш любимый Хмельницкий стал лучше!

Поздравление с Днем города Хмельницкий 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Желаю, чтобы Хмельницкий, как весенний сад, расцветал и становился прекраснее год от года. Пусть на любимых родных улицах всегда будет чисто, красиво и радостно от добрых улыбок прохожих. Желаю стабильного процветания, роста уровня жизни и твердой уверенности в счастливом и светлом будущем. С Днем города!

Для написания материала использованы источники: "Побажайко" и "Українські Привітання".